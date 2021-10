Hagelnieuwe Chevrolet Corvette Z06 knalt je beeldscherm op

De nieuwe Chevrolet Corvette Z06 is de snelste Corvette ooit met de motor uit de raceversie van de middenmotor supercar.

Het was even een flinke ommezwaai voor Chevrolet: na meer dan een halve eeuw de motor voorin de Corvette, is de achtste generatie voor het eerst een middenmotor supercar. Dat kwam met de nodige opschudding. Nu de wereld gewend is geraakt aan het idee, kan Chevrolet zich richten op de voordelen van een middenmotor supercar. Het grootste voordeel: zo’n ding is bloedsnel. Dat merk je al in de Stingray die naar 100 sprint in 2,8 seconden, en dan moeten de snelle versies nog komen.

Chevrolet Corvette Z06

In eerste instantie is dat – traditiegetrouw – de Chevrolet Corvette Z06. De achtste generatie Corvette in Z06-trim is zojuist onthuld. De nóg heftigere Corvette. We zullen even alles met je doornemen.

Even kort het uiterlijk doornemen: je kunt de Z06 herkennen aan een opnieuw getekende voorbumper, nieuwe velgen en een grote achterspoiler. Dat laatste, in combinatie met veel meer koolstofvezel onderdelen die je op de oranje auto op de foto ziet, maakt deel uit van een aero-pakket genaamd Z07. Als je dat niet mooi vindt, kan het ook zonder. Komen we zo even op terug

De Chevrolet Corvette Z06 is verder ook flink verbreed in vergelijking met de reguliere versie. 3,6 inch of 9,4 centimeter breder, om plaats te maken voor gigantische 345 mm brede achterbanden. De velgen zijn 20 inch groot aan de voorkant en 21 inch groot aan de achterkant: de grootste velgen ooit op een Corvette.

Specs

Chevrolet claimt dat de Corvette Z06 de meest capabele Corvette voor het circuit ooit is. Dan moet je die belofte ook waarmaken met flinke snelheid. Vandaar dat er flink veel veranderd is aan de nieuwe Corvette.

Ten eerste krijgt de Chevrolet Corvette Z06 een gloednieuwe motor. Deze ‘LT6′ V8 met Dual Overhead Camshaft (DOHC) is 5.5 liter groot en krijgt geen turbo’s of andere ongein mee. Gewoon keiharde natuurlijk ademende kracht. Net als bijvoorbeeld de nieuwe Mercedes-AMG GT Black Series is de nieuwe LT6 een motor met platte krukas. Dat heeft bij de Z06 het voordeel dat de redline pas bij 8.600 toeren per minuut ligt. De LT6 is maar één keer eerder gebruikt: in de Chevrolet Corvette C8.R raceauto. Je kunt je motoren uit slechtere bronnen halen.

In cijfers betekent het 670 pk bij 8.400 toeren per minuut en 623 Nm bij 6.300 toeren per minuut. Dat maakt dit de meest krachtige natuurlijk ademende V8 in een productieauto aller tijden. Meer raceauto-spul vindt je bijvoorbeeld in het dry-sump-systeem. De versnellingsbak is een DCT met 8 versnellingen met de final drive zo ingesteld dat de acceleratie optimaal is. Die is dan ook aardig rap: 2,6 seconden naar 60 mph (96 km/u). Een topsnelheid deelt Chevrolet niet mee, wel dat de auto de 300 km/u kan aantikken en met het Z07-pakket op die snelheid 165,6 kg downforce genereert.

Z07-pakket

Zoals gezegd is het Z07-pakket datgene wat de Chevrolet Corvette Z06 een circuitwapen moet maken. Met dit pakket krijg je het volgende:

Aeropakket: koolstofvezel splitter, bumperonderdelen, achterspoiler en een dichtgemaakt chassis,

FE7-vering met Magnetic Ride Control (magnetische demping)

Michelin Sport Cup 2R ZP banden die uniek voor de Z06 ontwikkeld zijn

Koolstofvezel wielen

Brembo carbonkeramische remmen (398 mm voor, 391 mm achter)













Mocht je de auto wat meer willen gebruiken voor toeren, dan kan het dus ook allemaal zonder dat heftige circuitspul. Ietwat vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Weissach-pakket op de Porsche RS-modellen. Ook is de Z06 meteen verkrijgbaar als cabriolet of natuurlijk targa-versie. Zo in het rood met een beige lederen interieur is het welhaast een chique verschijning te noemen.

Interieur

Over het interieur gesproken: daar kun je bij de Corvette Z06 voor het eerst kiezen voor ‘Adrenaline Red’, op bovenstaande plaatje te zien. Er zijn verder zeven interieurkleuren beschikbaar en die kan je volgens Chevrolet duizenden combinaties mee maken.

De Chevrolet Corvette Z06 is beschikbaar vanaf de zomer van 2022, modeljaar 2023. Prijzen worden later bekend gemaakt.