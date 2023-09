Offroad kamperen als een baas in deze Mercedes

Je hoeft je geen zorgen te maken over krasjes tijdens het kamperen in deze Mercedes.

Niet kamperen in een tentje op de camping, maar in je eigen Mercedes! Klinkt toch wel lekker. Maar ja, hoef geef je dan invulling aan zo’n vakantie? Blijf je op de gebaande wegen omdat je toch wel bang bent voor een krasje, of zoek je het avontuur op? Dat laatste is wat makkelijker met een auto die tegen een stootje kan.

Onlangs presenteerde Mercedes op de Caravan Salon in Düsseldorf een gloednieuwe Marco Polo V-klasse. Die ziet er zeer gelikt uit. En wil je ook eigenlijk netjes houden. Prima voor de doelgroep. Voor wie liever een offroad avontuur in petto heeft: je kunt nu terecht bij de Duitse tuner Van Sports.

Ze hebben een Mercedes V-klasse 250d 4Matic als basis genomen en hebben er een ruige camper van gemaakt. Het is niet over de top en de focus ligt vooral op functioneel. Behalve die AMG grille, wat dat kan natuurlijk echt niet hè!

Ze hebben de Mercedes V-klasse omgedoopt tot Geotrek Edition. Het busje werd verhoogd en heeft nu 52 mm meer bodemvrijheid in vergelijking met een regulier exemplaar. Omdat het de diesel betreft in combinatie met vierwielaandrijving kom je ook nog eens ergens. Vergeet ook zeker de gemonteerde 235/55 R18 terreinbanden niet.

Als je goed kijkt valt het op dat een deel van de camper glimt en een deel niet. Het deel dat niet glimt is omdat Van Sports heeft gekozen voor een beschermlaag. Dit voorkomt steenslag, bijvoorbeeld aan de voorzijde.

Aan boord van deze ruige Mercedes offroad camper kunnen vier mensen mee. Er zijn vier slaapplekken. Er is onder andere een keukentje met gootsteen en een buitendouche.

Het vakantieseizoen is inmiddels achter de rug. Oftewel je hebt nog een hele herfst, winter en lente om te sparen. Ben jij klaar voor je offroad avontuur om te gaan kamperen in deze Mercedes camper. Waarom ook niet.