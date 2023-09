Uiterst subtiele Ferrari 296 GTB heeft 870 paardjes

Kijk, deze uiterst subtiele Ferrari kunnen we wel waarderen.

Normaal gesproken is de kritiek niet van de lucht als Mansory weer iets nieuws lanceert. Iedereen op het internet is namelijk gezegend met een superieure smaak en dat strookt niet met wat Mansory nodig acht. Dat zorgt voor een enorme eenzijdige discussie op het internet, want over het algemeen laat iedereen blijken anti-peristaltische bewegingen te moeten gaan maken.

Vandaag hebben we er weer eentje voor je. Ze hebben ditmaal een Ferrari 296 GTB aangepakt. En om heel eerlijk te zijn, het eindresultaat is eigenlijk best wel tof geworden. Mogen wij dat zeggen? Jij dat mogen wij zeggen. Nu moet je wel fan zijn van het ‘forged carbon’.

In plaats van een fijn ‘verwoven’ koolstofvezel zijn het een soort vlokken. Het oogt wat grover en juist ietsje goedkoper, maar het zal ongetwijfeld meer moeten opbrengen op de lijst.

Subtiele Ferrari

Nu is het sowieso dat veel dingen de exotische Ferrari goedkoper doen laten lijken, terwijl de modificaties van Mansory over het algemeen enorm prijzig zijn. We mogen het woord ‘peperduur’ niet meer gebruiken op de redactie, maar reken maar dat de factuur van Mansory na een behandeling van hen flink, eh, gepeperd zal zijn.

Het totaal plaatje met splitters, skirts en crea-bea achterspoiler is natuurlijk niet geschikt voor verlegen mensen, maar het is weleens erger geweest bij Mansory. Wellicht dat de kleurenconfiguratie ook een rol speelt. Dat matzwart met rode accenten is niet een klein beetje oubollig, maar enorm fout. Zeker met een geel interieur steekt het niet lekker af.

Ja, ze mochten ook het interieur doen. Dat is kennelijk iets waar ze zich prettig bij voelen bij Mansory. Je kan daar een dure auto geen dag laten staan of ze zijn al in de weer met nieuw leer. Zo is er hier gekozen voor geel en dat is niet zo erg. Het zijn de rode accenten. Die detoneren namelijk als imitatie-Fristi door je 18 jaar oude Lagavullin.

Meer vermogen!

Gelukkig pakken ze ook de techniek aan bij Mansory. De 296 GTB heeft een naar Ferrari vrij bescheiden 2.9 V6 motor. Het is een hybride, dus ook standaard zal niemand ooit kunnen zeggen dat deze auto niet snel genoeg is. Mansory heeft een sportuitlaat ontwikkeld en een ECU die de marges net eventjes wat meer op zoekt. Het resultaat is 870 pk en 750 Nm!

Dat is echt enorm veel vermogen en koppel, maar we moeten er wel bij zeggen dat we grotere stijgingen hebben gezien. Standaard heeft de 296 namelijk al 830 pk en 740 Nm. Gezien de visuele modificaties vallen de technische wat tegen, sorry Mansory. Ze zijn op goede weg, dat dan weer wel.

Voor prijzen zul je je to de Duitse tuner moeten wenden. Reken er maar niet op dat het een goedkoop geintje is.