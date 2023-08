Kamperen als een dandy in de Mercedes V-klasse Marco Polo

Is het kamperen of zeggen we dan opeens camperen? Met de Mercedes V-klasse Marco Polo.

Bij het woordje kamperen denk je in eerste instantie niet meteen aan luxe. Je hebt mensen die kamperen en je hebt mensen die in Four Season hotels verblijven. Toch kunnen die werelden enigszins samenkomen. Geen probleem. Dat bewijst Mercedes met de nieuwe V-klasse Marco Polo, tentoongesteld op de Caravan Salon.

Volgende week mag dan de IAA in München losbarsten. Deze week kun je als campergek het neusje van de zalm proeven op de Caravan Salon. Specialisten en automerken presenteren het allernieuwste op het gebied van kamperen. Mercedes heeft er de V-klasse Marco Polo gepresenteerd. Kamperen in luxe, volgens de standaard van het luxe Duitse automerk.

In vergelijking met het oude model zijn er weer een paar fraaie upgrades gedaan om de boel te moderniseren. Niet alleen slapen, maar ook rijden is een fijn gebeuren aan boord van deze V-klasse. Met twee digitale schermen die aan elkaar geplakt zijn bijvoorbeeld. Eentje voor de infotainment en eentje voor de bestuurder. Het gaat hier om tweemaal 12.3 inch displays.

Het echte feest begeeft zich achter de voorstoelen. Er kunnen vier inzittenden mee op vakantie. Er is een hefdak, een inklapbaar tafeltje, een keukentje en zelfs een kledingkast. Echt ruim is het natuurlijk niet, het blijft in de basis een V-klasse.

Maar aardig om te vertellen is dat de Mercedes V-klasse Marco Polo is uitgerust met automatische luchtophanging. Daardoor staat het busje altijd recht, ook op een oneffen grond. Op een camping met een onverharde weg is die kans natuurlijk aanwezig.

De afwerking ziet er zo op het eerste oog keurig uit. Zoals je van een Mercedes-Benz mag verwachten. Proefzitten doe je in Düsseldorf, op de Caravan Salon. Dat kan in deze Benz, of in een Volkswagen Amarok PanAmericana of in een Ford. Want zoals gezegd staat er van alles op deze uitgebreide show.