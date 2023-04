Ultiem kamperen met deze Porsche én Mercedes

Twee is altijd beter dan één. Next level kamperen kan nu met deze Porsche 992 en Mercedes Sprinter.

Ik huur altijd een ‘chalet’ als ik ga kamperen. Het is natuurlijk gewoon een stacaravan, maar alles zit erin. Van douche tot aan goede bedden. En je staat op een camping wat leuk is voor de kinderen, maar zonder het gedoe van een eigen sleurhut of tent. Echter, als ik kijk naar deze Vagabund Moto- creaties twijfel ik toch. Overigens, niet door de ‘stoere’ skimaskers.

Kamperen met Porsche en Mercedes Sprinter

Het Oostenrijkse Vagabund Moto is een samenwerking aangegaan met delta4x4. Dat is een Zuid-Duitse specialist voor terreinwagens. Ze hebben hun krachten gebundeld om de Porsche 992 en de Hymer Grand, gebaseerd op de Mercedes Sprinter, aan te pakken.

De Porsche 992 werd met 80 mm verhoogd en uitgerust met robuuste offroad-wielen om te zorgen voor uitstekende prestaties, zelfs op ruw terrein. De Mercedes-Benz Sprinter werd tevens verhoogd en uitgerust met All Terrain-wielen en PIAA-koplampen om zijn offroad-kwaliteiten te vergroten. Geen kampeerterrein is te gek voor deze auto’s. Motorisch gezien is er niks aangepast.

Je gebruikt de Porsche natuurlijk om lekkere offroad ritjes te maken langs de Riviera en de Merc om in te slapen. Kan het nog mooier?

Design

De jongens van Vagabund Moto vinden van wel en hebben hun kunstje losgelaten op de twee voertuigen. Ze zeggen dat ze bij het ontwerpen van de twee delta4x4-voertuigen zich gebaseerd hebben op hun leidende principe: interpretatie van de status quo. Minus de onzin. Oké, oké, maar wat bedoelen ze daarmee?

Nou, bijvoorbeeld door het geel in de extra koplampen waar de focus op hoort te liggen. De zwarte kleur moet de aandacht trekken naar de vorm van de voertuigen. Hiernaast zijn er kleine elementen van het bedrijf toegevoegd. Denk aan de smileys, dat de auto’s net iets sympathieker moeten maken. Een dergelijk groot voertuig (in het geval van de Mercedes) in het zwart lijkt natuurlijk net op een lijkwagen en is behoorlijk imposant.

Of je de maskers er ook bijkrijgt, dat is onbekend. Maar ik zou niet met een masker op gaan lopen op een camping. Just saying.