BMW voelt niets voor prijzenoorlog met Tesla

BMW gaat niet mee in de gekke prijzenoorlog van Tesla.

Het zijn interessante tijden in autoland. Voornamelijk aan de kant van de elektrische autoverkoop. Tesla is lekker onorthodox bezig en stunt regelmatig met prijzen. Daardoor hebben andere automerken het nakijken, tenzij ze meegaan in die prijsverlagingen. Bij onder andere Ford en Renault hebben we al gezien dat prijzen naar beneden gingen.

Prijzenoorlog Tesla

Maar niet alle merken gaan mee in deze door Tesla ontketende prijzenoorlog, BMW bijvoorbeeld. Pieter Nota, topman bij BMW Group, zegt tegenover de Telegraaf dat het merk zijn eigen koers vaart. In plaats van concurreren op een scherpe prijs, zegt de topman dat BMW wil concurreren op het gebied van kwaliteit, technologie en design. Kortom, de auto moet je overtuigen en niet zozeer het prijskaartje.

Een gedurfde stap. Want mensen moeten wel een premium willen betalen om die BMW te rijden. Dat kan goed uitpakken, behalve als het prijsverschil te groot wordt. Het duurt nog even voordat de BMW Vision Neue Klasse, gepresenteerd op de IAA 2023, op de markt verschijnt, maar zo’n soort auto zou kunnen concurreren met een Tesla Model 3. Als die BMW dan pak hem beet 15.000 euro duurder is kan ik me voorstellen dat men toch kiest voor de Tesla.

In Europa is het even stil omtrent prijsverlagingen en Tesla. Misschien is het een stilte voor de storm. Op dit moment is de Model 3 al scherp geprijsd ten opzichte van de concurrentie. Bovendien is de Amerikaanse sedan onlangs van een facelift voorzien. Helemaal fris en klaar om het leven van de concurrentie zuur te maken.

China

Tesla is het niet het enige gevaar voor de Europese autofabrikanten. Vergeet vooral niet de Chinese merken. Ze zijn zo ongeveer niet meer op één hand te tellen. En hoewel er nu niet één merk uitspringt met stuntprijzen, kan daar in de toekomst wel verandering in komen.

Op dit moment verkopen Chinese merken als BYD, XPeng en Nio de auto’s voor een marktconforme prijs. Daarmee zullen het geen hardlopers zijn. Als de Chinezen echter (ver) onder de rest gaan zitten kan dat serieus impact gaan hebben. Het voordeel voor de Aziatische merken is dat ze al goedkoper kunnen produceren dan de Europese automerken. Het lijkt dus een kwestie van tijd.

Uiteindelijk is de consument de beslisser. En deze ontwikkelingen zijn dan ook goed nieuws voor de portemonnee. Nieuwe auto’s zijn alleen maar duurder geworden en een beetje deftige EV kost toch al gauw tussen de 35.000 en 45.000 euro. Dat mag wel wat betaalbaarder. Eens kijken wat er gaat gebeuren!