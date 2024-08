Oh jee, iemand morste een pot verf op een Rolls-Royce

Wat doe je als iemand flink wat verf morst op je Rolls-Royce Spectre? Lakken en uitbrengen uiteraard!

Ondergetekende is geen kunstkenner, maar weet wel dat de wereld van kunst en hoe je naar dingen moet kijken een wereld van mysterie, interpretatie en creativiteit is. En dat je niet te veel vragen moet stellen. De antwoorden op je vragen leiden vaak tot nog meer vragen.

Rolls-Royce Spectre Semaphore Commission

Datzelfde gevoel heerst een beetje bij de nieuwste unieke Rolls-Royce Spectre. De elektrische Rolls kun je natuurlijk ook gewoon bestellen als unieke ‘one-off’ en dan kan alles wat je hartje begeert besteld worden. De klant in kwestie bestelde een Rolls-Royce Spectre in een opvallende samenstelling. We denken dat de persoon in kwestie wel eens een banaan heeft gegeten.

Het geheel is namelijk nogal geel. Het exterieur is gespoten in ‘Semaphore Yellow’, geïnspireerd op de ‘informele elegantie van de Californische kustlijn’. Voor het interieur zijn zelfs twee soorten geel gebruikt, samen met witte contrasten. Lekker fris, dat wel. Maar misschien een beetje te veel van het goede.

Verfvlek

Maar even terug naar het relaas uit de eerste alinea over abstracte kunst. Want een paar kleurtjes voor je Rolls-Royce Spectre kiezen, dat kan iedereen in de configurator. Het is een op maat gemaakte auto vanwege het kunstwerk op de motorkap. Er hebben alleen al in het ontwikkelen en verven van dit ontwerp 160 manuren gezeten. Het resultaat is alsof iemand een blik verf heeft omgegooid, maar zo noemt Rolls-Royce het dan ook: Marbled Paint Spill. In deze kleurstelling is het een knipoog naar de diversiteit van Californië: van bergen tot stranden.

Het Californië-thema is niet geheel toevallig: Rolls-Royce neemt deze Spectre volgende week mee naar Pebble Beach waar Monterey Car Week plaatsvindt. Het Concours d’Elegance en alles daaromheen laat de jetset van de VS (en deels van de hele wereld) naar Californië trekken om alles wat met dure auto’s te maken heeft te vieren.

We weten dus niet wie deze Spectre heeft besteld, maar als je unieke commissie het redt tot zo’n evenement, dan heb je een flinke vinger in de pap bij het Engelse merk.