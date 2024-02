Autoblog Spot van de Week: Rolls-Royce Spectre

Zónder bpm uitkomen op een prijskaartje van boven de 5 ton? Het kan bij Rolls-Royce!

Een willekeurige passant zal de nieuwe Rolls Royce Spectre misschien aanzien voor een Wraith, maar niets is minder waar. De Spectre is toch echt een volledig nieuwe auto, die op het Architecture of Luxury-platform staat en bovendien volledig elektrisch is.

De Spectre werd eind 2022 aan de wereld voorgesteld en nu beginnen de eerste exemplaren op de Nederlandse wegen te verschijnen. Spotter @joosstra wist in Laren dit kersverse exemplaar te spotten, dat nog maar een week op kenteken staat.

Hoewel de introductiekleur van de Spectre oranje was, kiest de clientèle van Rolls-Royce toch liever voor een stemmige als kleur. Daarmee oogt de Spectre gewoon als een echte Rolls, ondanks de revolutie die onderhuids heeft plaatsgevonden.

Hoewel de Spectre oogt als een facelift van de Wraith, is de Spectre echt een maatje groter: de auto is 18 centimeter langer in totaal en de wielbasis is 10 centimeter langer. Met zijn lengte van 5,27 meter is de Spectre langer dan een S-Klasse.

Nog een leuk weetje: de Spectre is een ton zwaarder dan een S-Klasse, met een gewicht van 2.860 kg. Ondanks dit enorme gewicht komt zo’n Spectre toch vlot van z’n plek, dankzij 900 Nm aan koppel en 585 pk.

Met deze verse aanwinst staan er nu zeven Spectres op Nederlands kenteken. Dit exemplaar is een van de duurste, want de eigenaar heeft er €507.013 voor betaald. Aangezien de vanafprijs €396.275 bedraagt, zit er dik een ton aan opties op deze auto.

Deze peperdure EV lichten we deze week dus uit als Spot van de Week. Heb je zelf ook iets bijzonders gespot? Upload je foto’s dan op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje. Daarnaast krijg je een mooie Autoblog-pet of -muts thuisgestuurd.

Alle foto’s van deze Rolls-Royce Spectre check je op Autoblog Spots!