Gestrande vakantiegangers snel onderweg met nieuwe ANWB-methode

Niet onnodig uren wachten op een berger of op hulp in het buitenland, de ANWB helpt ook op afstand.

Pech in het buitenland is een stuk vervelender dan in Nederland. Je kunt de ANWB inschakelen, maar die gaan vervolgens op lokaal niveau hulptroepen jouw kant opsturen. Een verschil met vroeger is dat de ANWB nu op slimme wijze kleinere problemen op afstand kan oplossen.

ANWB helpt op afstand

Vroeger hing je aan de telefoon als je langs de kant van de weg stond en was het wachten op hulptroepen. Anno 2024 kan de ANWB digitaal helpen op afstand, zonder dat daarbij fysiek een medewerker van een pechhulpdienst ter plaatse is. Het gaat dan om gevallen waarbij problemen via appjes, een telefoongesprek of via een videocall opgelost kunnen worden. We hebben het dan niet over een lekke band, dat is immers lastig digitaal te fixen.

Bij een software probleem met de auto kan de ANWB in sommige gevallen op afstand meekijken en hulp bieden. In het geval van een plots geluidje weet de ANWB ook op afstand hulp te bieden. Als er bijvoorbeeld een steentje vast zit tussen de ankerplaat en de remschijf geeft dit een dramatisch geluid. Kan ik nog wel doorrijden denk je dan? De ANWB kan dan het advies geven eens hard te remmen, of eerst achteruit te rijden en dan in één keer hard op de rem trappen. Het steentje kan dan loskomen en je kunt je weg vervolgen.

De ANWB zegt via deze manier op afstand al meer dan 1200 vakantiegangers op weg te hebben geholpen in het buitenland. Het is een win-win situatie. De ANWB hoeft niet lokale hulptroepen in te zetten en de gestrande automobilist is dankzij hulp op afstand sneller geholpen dan wachten op een fysiek mannetje.

Er komen zo’n 15.000 hulpverzoeken per dag binnen bij de ANWB in deze periode. Tegenover de Telegraaf zegt de organisatie met name veel hulpaanvragen te krijgen van mensen met een camper of caravan. Het hoeft niet altijd gerelateerd te zijn aan autopech. Ook krijgt de Alarmcentrale telefoontjes met betrekking tot buikklachten, koorts en hartklachten. Want ja, Henk snapt niet hoe Google werkt in Spanje en wil toch graag geholpen worden.

Foto: Bentley op een berger, @magnusvannoord via Autoblog Spots