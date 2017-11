Oldtimer veroorzaakt ravage op de A1 in oude Corvette

Rijksweg 1 (de A1) moest vandaag even afgesloten worden voor reparatie na een dikke crash met een klassieke C3 Corvette.

Vanochtend bleek de brute power van een malaise era Corvette C3 teveel te zijn voor diens bestuurder. In, afgaande op de foto’s, ietwat vochtige omstandigheden verloor de 61-jarige uit Wenum-Wiesel de macht over het stuur en knalde hij tegen de vangrail. De resulterende ravage was voldoende reden voor de autoriteiten om de snelweg enige tijd af te sluiten op het traject Apeldoorn-Amersfoort teneinde een en ander te repareren en schoon te vegen. Reizigers werden aangeraden om te rijden via de pitstraat de A50, A12 en A30.

De man achter het stuur kwam met de schrik vrij, maar liefhebbers van oude Amerikanen moeten even de andere kant opkijken. De Chevy liep namelijk flinke schade op bij het eenzijdige ongeval. Van de neus is niks meer over. Op de flank van de C3 vinden we een hint naar wat er onder de kap zit, want daar zit namelijk een ‘L82’ badge.

De L82 was een iets hetere versie van de basis Small Block L48 motor met een inhoud van 5.7 liter. De upgrade kostte je destijds 299 Dollar. Volgens de meeste bronnen heeft het aggregaat ongeveer 250 pk en presteert het vooral goed aan de bovenkant van het toerengebied. Met dat laatste bedoelde men waarschijnlijk relatief gezien ten opzichte van de L48 en de Big Blocks met 7.4 liter inhoud. Maar goed, ook met ‘slechts’ 250 pk op de achterwielen en zonder elektronannies blijft het oppassen in deze tijd van het jaar.

Bedankt Arnoud voor de tip!

Image-Credit: Weginspecteur Peter via Twitter