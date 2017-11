Pardieu! De Dacia Duster is opeens een Renault

Renault heeft er een dikke SUV bij.

We verwijten Sergio Marchionne weleens dat hij cynische rebadges uitvoert, maar Ome Serge’s collega Carlos Ghosn kan er ook wat van. Na de Kadjar en X klasse gaan ze bij Renault-Nissan- – -Mercedes namelijk nog even lekker door met de badge engineering, want de nieuwe Dacia Duster is er nu ook als Renault Duster.

Het is overigens waarschijnlijk niet zo dat de Renault Duster in Nederland leverbaar wordt als ‘luxere versie’ van de Dacia Duster. De Duster met Renault-krakeling op de neus is bedoeld voor markten waarin Dacia écht nul-komma-nul merkwaarde heeft, zoals in Zuid-Amerika. Overigens wordt de Duster in Ruslân verkocht als Nissan Terrano, terwijl je zou zeggen dat ze daar wel bekend zijn met het merk uit hun voormalige sattelietstaat. Of nou ja, misschien dat juist daarom de associatie verbroken moest worden…

Tussen de Dacia Duster en Renault Duster bestaan een aantal subtiele verschillen los van het logo. De Renault Duster heeft een iets andere grille dan de Dacia variant, die (enigszins) in lijn is met andere moderne Renault-modellen. Aan de achterkant heeft de Renault Duster geen zwarte kunstof strip boven de kentekenplaat maar een zilverkleurig exemplaar. Woeiii!

In het interieur is het wel geinig dat de ventilatieroosters niet rond zijn zoals bij Dacia, maar soort van ovaal/trapeziumvormig. Apart dat ze daarvoor de moeite genomen hebben. Verder interessant is dat er voor de Zuid-Amerikaanse markt een dikke atmosferische 2.0 beschikbaar is met 145 pk. Daarmee laat je andere weggebruikers pas echt in het stof bijten. Enfin, als je zo’n Duster wel ziet zitten maar écht zo’n stereotype snob bent uit de bekende reclame, weet je wat je te doen staat. Even aan de slag met wat badges en een grilletje et voilà…