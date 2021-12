Legendarische Chevrolet Corvette uit productie*

Hij wordt eventjes niet meer gebouwd, The Heartbeat of America. De legendarische Chevrolet Corvette is uit productie. Gelukkig is het niet definitief.

Het is de meest legandarische sportwagen uit Amerika, de Chevrolet Corvette. Natuurlijk is het niet een verfijnd toonbeeld van goede smaak, maar een effectieve pretmobiel. Bij de Corvette is geen rekening gehouden met badgesnobs. De Corvette rijdt uit de kunst, ziet er geweldig uit en klinkt hemels. Dat is toch precies wat je wil van een sportwagen? En in plaats van een dure badge, is er een vriendelijk prijskaartje.

Inmiddels zitten we op de achtste generatie van de sportwagen, de eerste keer dat deze een middenmotor heeft. Dat bleek een slimme zet van General Motors, want de Corvette is nu populairder dan ooit.

Chevrolet Corvette uit productie

Het nadeel is dat ze er te weinig van kunnen bouwen. Aanvankelijk kwam de productie traag op gang. Daarna was er een probleem met Covid-19 en natuurlijk de daaropvolgende leveringsproblemen van toeleveranciers. Hierdoor kon GM niet zoveel corvette’s bouwen als ze eigenlijk wilden.

Gelukkig kon General Motors weer de productie hervatten om aan de alsmaar stijgende vraag te voldoen. Dus je zou zeggen dat er nu een heleboel gebouwd worden, nietwaar? Nee! Wat blijkt, de legendarische Chevrolet Corvette is op dit moment uit productie. Dat meldt Automotive News. De fabriek is namelijk andermaal stil komen te liggen.

Bowling Green

In dit geval gaat het om een paar tornado’s die in enkele staten in de VS veel schade aanrichten. Er zijn nu al zo’n 90 mensen aan overleden, aldus de New York Times. Door de tornado is er een vuur ontstaan waardoor een gedeelte van de fabriek in Bowling Green, Kentucky gerepareerd moet worden. Het vuur heeft namelijk de productiefaciliteit en het dak plus de personeelsingang verwoest. Gelukkig zijn alle aanwezige werknemers ongedeerd.

Het is voor Chevrolet een vervelende situatie. Eindelijk kon men de productie opschroeven dit jaar. Tot september van dit jaar zijn er 24.748 Corvettes gebouwd, tegen 12.634 in het jaar ervoor. De Chevrolet Corvette moet het van de aantallen hebben, want de auto is bijna te goedkoop voor woorden. In de VS heb je er eentje voor 60.900 dollar.

Via: Motor1.com.