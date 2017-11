Verstappen: “Sommige coureurs weten niet wat een uitlaat is”

Wellicht komt het door al die neppe uitlaten op auto's tegenwoordig.

Max Verstappen was vandaag aanwezig in eigen land. In de jaarbeurs in Antwerpen Utrecht moest de Nederlander opdraven voor sponsor Exact voor het jaarlijkse Exact Live evenement. Op het evenement kan je de vast kennis maken met de technologie van morgen. Daarnaast kan je luisteren naar spreekbeurten van mannen als Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing en Karl Raats, creativiteitsaanjager, inspirator & coach.

Maar als Max Verstappen ergens aanwezig is worden hem natuurlijk ook nog wat dingen gevraagd. In het kader van ‘de technologie van morgen’, ging het onder andere over het belang van Max’ begrip van de tech in zijn F1 bolide. Max zegt dat het belangrijk is dat je als coureur iets van technische kennis hebt.

Je moet begrijpen waar het over gaat, want uiteindelijk moet ik zelf aan de engineer uitleggen wat ik wil veranderen aan de auto. Je kunt wel uren naar data kijken, maar je moet zelf ook weten waar er iets moet veranderen.

Volgens Max hadden niet alle coureurs die hij in zijn loopbaan is tegengekomen ook daadwerkelijk deze kennis in huis. Sterker nog, toen Max enkele jaren geleden zijn racedebuut maakte in de Florida Winter Series, wisten sommige coureurs volgens hem niet eens wat een uitlaat was.

Een boude uitspraak en omdat Max geen namen en rugnummers noemt, hebben we maar even opgezocht wie er destijds allemaal meededen. Max eindigde het mini-kampioenschap als derde achter Antonio Fuoco en Nicolas Latifi. Achter Max eindigden onder andere Dennis van der Laar, Tatiana Calderon, Ed Jones, Rafaelle Marciello, Lance Stroll, Alex Bosak en Vasily Romanov. Slechts één van hen is een vrou…oh nee dat mag tegenwoordig niet meer.

Enfin, ook de virtuele technologie is tegenwoordig essentieel volgens Max. Vanwege de beperkte tijd op de baan doen teams tegenwoordig veel werk met de simulator. Oud nieuws, wisten we al. Toch meldt Max nog een opvallend feitje op dit vlak. Max zegt dat ze in één van de ‘afgelopen kwalificaties’ de setup uit de simulator gebruikt hebben. Dat impliceert dat er in alle andere gevallen toch nog wat veranderd is na het computerwerk. Gelukkig, die ouderwetse kunst van het afstellen van de auto op het circuit zelf is dus nog niet helemaal verdrongen door de tech.