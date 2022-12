Oliemaatschappij vindt belasten extra 2022 winst gemeen.

De EU belast bedrijven die door hoge olie en gasprijzen veel winst maken, maar dat is niet slim. Volgens een oliemaatschappij..

Exxonmobile, in Nederland bekend van Esso is naar de Europese rechter gestapt omdat het een probleem heeft met de extra belasting die de Europese Unie verlangt van bedrijven die in deze tijd van hogere gas en olieprijzen veel winst maken.

In het geval van Exxonmobile wordt er inderdaad wel iets verdiend, dat kunnen ze niet ontkennen. Want in het derde kwartaal van 2022 konden de boekhouders van deze energiereus na wat rekenen met inkoop en verkoop een gezonde winst van 19,7 miljard dollar opschrijven. Dat is met de huidige koers zo’n 18,5 miljard euro.

Maar deze zeer beperkte winst. Of in ieder geval de belasting erop zou er volgens Exxonmobile voor zorgen dat er geen incentive meer is voor energiebedrijven om te investeren in Europa en dat ze dus nog meer (dure) olie en gas moeten importeren en dat zou dus de prijzen verder opdrijven. Want investeren doe je natuurlijk op basis van de dagprijzen die je op de markt moet betalen?!

Nu is ons macro-economenpanel even niet aanwezig. Maar wat Exxonmobile eigenlijk bedoelt is dat ze liever niet zien dat hun winsten afgeroomd worden. En dat begrijpen we. Maar we hebben er ook niet zo heel veel begrip voor. Want oh boy wat wordt er nog lekker verdient door de energieboeren.

En de winst van Exxonmobile wordt natuurlijk niet alleen gespekt door de prijs aan de pomp, maar ook door de exorbitante gasprijzen van dit moment.

Volgens nu.nl heeft de EU ‘Kennis genomen’ van het besluit. We gokken dat dit akkefietje nog wel enige tijd in beslag gaat nemen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.