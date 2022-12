Welke motor of auto parkeer jij naast deze keuken?

Een huis op Funda waar je gewoon je auto of motor je keuken in rijdt. Handig?

Als iemand die vroeger op zijn motor aangewezen was als vervoer kan ik het me nog wel herinneren. In de avond of in de vroege ochtend in de schuur of buiten op moeten stappen. Slot van je motor halen in de kou. Wat als je dat nu gewoon kunt doen vanuit je warme keuken? Daar aankleden, deur open en rijden. Precies dat is mogelijk bij dit begane grond appartement in Den Haag die we op Funda vonden.

Door de brede openslaande deuren op de begane grond kan je prima met een motor naar binnen rijden. Die duw je immers toch over de stoep zo de weg op. Zou je een auto hier naar binnen willen krijgen, dan wordt het al wel iets lastiger. Ten eerste door de breedte van de openslaande deuren. Ten tweede doordat het niet helemaal duidelijk is of de stoep ook een inrit/uitrit is. Je zal maar elke dag die overijverige BOA tegenkomen.

Overigens hebben we op een vorig redactiekantoor ook wel eens zulke openslaande deuren gehad en wat bleek, een Smart Cabrio past door de deur. Met ingeklapte spiegels, dat wel

De Kawasaki die nu binnenstaat is overigens wel netjes op een paar viltjes geplaatst om de ongetwijfeld prijzige epoxy vloer niet te beschadigen. Dus die komt niet vaak van zijn plek. Dat de huidige bewoners geen kinderen hebben kan je ook zien aan hoe achteloos die helm op de motor ligt. Dat zou in huize Ras geen 10 minuten goed gaan voordat de Shoei of Arai met een breukje op de grond ligt.

Wat zou jij hier naar binnen rijden?

fotocredit: Funda