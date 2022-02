Vettel gooit koud water op extra inhaalacties in 2022

Sebastian Vettel twijfelt of er daadwerkelijk meer inhaalacties komen door de regelwijzigingen.

Over iets meer dan 32 dagen gaat het eerste F1 weekend van 2022 los. De verwachtingen zijn inmiddels gigantisch hoog gespannen. Vorig seizoen was een van de beste seizoenen ooit qua spanning en drama. Dit jaar belooft het alleen maar nog mooier te worden. Althans, als we de honcho’s van de sport die nieuwe regeltjes bedacht hebben mogen geloven.

Als het goed is, zullen we namelijk langzaam maar zeker de gevolgen van het budget cap gaan voelen. Misschien nog niet meteen dit seizoen, maar dan toch zeker in aanstormende seizoenen. De rijkste teams zouden hierdoor geen automatisch (enorm) voordeel meer moeten hebben ten opzichte van de arme sloebers. Tevens mogen de winnaars van vorig jaar minder tijd doorbrengen in de windtunnel. In theorie zou dat het veld dichter bij elkaar moeten brengen.

Maar goed, je kan dicht bij elkaar rijden, in de F1 zoals we die kennen is het dan nog altijd niet gezegd dat je ook kan inhalen. Ook daaraan is echter gewerkt en de resultaten daarvan zouden we als het goed is meteen moeten zien in de eerste races. Een stuk groter deel van de downforce van de auto’s zal dit jaar ‘vanaf de vloer’ komen, in plaats van de vleugels en flapjes die het bodywork opmaken. Dat heeft als doel dat er minder ‘vuile lucht’ wordt opgeworpen voor achtervolgers. Die kunnen zo dichter volgen en makkelijker inhalen, hopelijk.

Sebastian Vettel heeft bij Sky Sports F1 echter verteld dat hij betwijfelt of het gewenste effect er daadwerkelijk zal zijn:

Weliswaar zal er minder vuile lucht zijn, maar ik vraag me af of het niet ook betekent dat de auto’s een minder groot gat in de lucht slaan. De slipstream zou daardoor juist wel eens minder krachtig kunnen zijn. Ik vermoed dat de auto’s sneller zullen zijn en een kleinere luchtweerstand zullen hebben. Maar dat het effect van de slipstream dan dus ook kleiner is. Het zal waarschijnlijk niet slechter worden, maar of het ook beter wordt, moeten we maar afwachten. Sebastian Vettel, houdt wel van een slipstreampje op zijn tijd

Waarvan akte.