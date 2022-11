Autoblog Bedrijfsautoweek 2022

Deze week staat de bedrijfsauto in de spotlight op Autoblog!

Op Autoblog weten we allemaal een goede bestelwagen te waarderen. Daarom laten we deze week (28 november tot 4 december) nog meer dan normaal ons licht schijnen op de categorie bedrijfswagens/ bedrijfsauto’s / pick-up’s / bestelwagens.

Naast de normale artikelen die jullie van ons gewend zijn (ja, die zijn er ook gewoon!) duiken we dieper in deze categorie. We laten jullie zien welke opties er zijn als je nu op zoek zou gaan naar een nieuwe bedrijfsauto. We laten gebruikers aan het woord over hun bedrijfswagen. Maar natuurlijk vergeten we ook de occasions niet.

Veel leesplezier!