Speciale Mercedes-AMG GT viert F1-team… dat niet bestaat

Mercedes-AMG brengt weer een F1-model uit ter ere van… APXGP?

Linkjes tussen F1-teams en hun straatauto’s, voor teams waarvoor dat geldt: het is hele makkelijke marketing. “Onze auto’s doen mee in de topklasse voor autoracen en dat voel je als je de Clio Esprit Alpine met de zuinige driecilinder hybride neemt”, ofzo. Zonder dollen: er zijn voldoende op de F1 geïnspireerde edities uitgebracht door de jaren heen. Mercedes pakt toch een primeurtje.

Mercedes-AMG GT63 ‘APXGP Edition’

De F1-editie van Mercedes omvat namelijk niet het AMG Petronas F1-team wat je verwacht. En ook niet één van de teams die hun power unit gebruikt. Nee, de Mercedes-AMG GT63 APXGP Edition viert het F1-team APXGP. Zelfs F1-orakels als @jaapiyo, die je een gedetailleerd verslag kunnen geven van elke race in het seizoen 1987, krabben dan toch even achter de oren. We gaven het al weg in de titel: APXGP bestaat helemaal niet. Waarom kijken we er dan toch naar?

F1 Movie

Je kon erop wachten: APXGP is het fictieve team dat in leven is geroepen voor de F1-film die deze zomer uit komt. Deze film, geproduceerd door Lewis Hamilton, draait om een niet-bestaand team (wat dus APXGP heet) dat mee gaat vechten in de koningsklasse. In de hoofdrol Brad Pitt, die als terugkerende F1-racer het team groot moet maken samen met een rookie gespeeld door Damson Idris. Wetende dat Hamilton erachter zit, zijn raakvlakken met de constructie van Mercedes als F1-team in 2012 niet toevallig, toen een jonge Hamilton naast een terugkerende Michael Schumacher kwam te zitten. Enfin, de AMG GT63 APXGP Edition is dus uitgedost in de kleuren van dit team, omdat Mercedes is gestrikt als partner voor de film. Uiteraard omdat de film al lang en breed in productie was toen Hamilton nog voor het team reed en Mercedes zo verschillende modellen en de safety cars in beeld kan krijgen.

Marketing

Naast Brad Pitt, Hamilton en Mercedes heeft de film uiteraard ook goedkeuring van het officiële merk Formule 1 en gaat de film zich afspelen in ‘de echte wereld’, dus APXGP wordt een toevoeging aan de 10 reeds bestaande teams. Een beetje wat Cadillac gaat doen in 2026. Oh ja, nog even feitelijk over de AMG GT63 APXGP Edition: het gaat om een matzwarte versie van de tweedeurs coupé, met gouden accenten alsof het een JPS-Lotus is. Op de achterkant is een bijzonder patroon in de lak aangebracht. Er worden slechts 52 exemplaren van de APXGP Edition gebouwd. De film is te zien op 25 juni.