De merkwaardige recordronden van de Nürburgring op een rij

Het record voor snelste auto op de Nürburgring is er maar één, maar in andere categorieën zijn er veel meer auto’s die een record te pakken hebben.

Recent kon Porsche weer eens aankondigen dat ze een ‘Ringrecord hebben verbroken. What else is new, zou je bijna zeggen. Dit keer stuurde Porsche een 911 GT3 het circuit rond om het record te breken voor snelste handgeschakelde auto. Die virtuele trofee past mooi naast de trofee voor snelste natuurlijk ademende auto (een Porsche), snelste vierdeurs auto en op één na snelste productie-EV (ook een Porsche) en zelfs de snelste auto met trailer (een Porsche). Oké, en toegegeven: de snelste auto die ooit rond de ‘Ring reed, dat was ook een Porsche.

Record voor de Nürburgring

Kijk, de snelste (productie)auto rond de Nürburgring, da’s één record en daarvoor moet je van goede huizen komen. Maar je kan altijd kijken in welke niche je toevallig valt. Tegenwoordig is het vaker andersom: auto’s worden expres rond de Nürburgring gestuurd omdat de fabrikant verwacht dan wel rekening heeft gehouden met het feit dat de auto in zijn eigen niche het snelst is. Voor alles is een record. Zelfs voor brommobielen, zo leerden we deze week.

Nuttig?

En is dat dan nuttig? Ja en nee. Nürburgring-records moet je nooit echt zien als een wedstrijdje ‘wie heeft de grootste’ tussen autofabrikanten. Zo staat de McLaren Senna erom bekend dat deze alles zoek rijdt op een circuit, maar het Britse merk heeft nooit een officieel ‘Ringrecord gereden. Ook Koenigsegg staakte na een ongeluk de jacht op rondetijden op de Groene Hel. En de rondes die wel gereden worden, zijn vrij nietszeggend. Het gaat altijd om een testrijder van het merk zelf die de auto precies zo heeft ingesteld dat hij er het hardst mee kan rijden, maar of dat voor onafhankelijke coureurs zo makkelijk zou zijn? En dan heb je nog Lamborghini, die meermaals verdacht werden van rondetijden faken. Ook is het vaak een kwestie van auto-setup en of dit wel representatief is ten opzichte van de straatspecificatie. Zie je wel, tijdens een tv-programma op een verlaten vliegveld door een getemde coureur alles onafhankelijk testen heeft zo zijn voordelen.

Records op een rij

Vandaar dat we die records vandaag even op een rijtje zetten. Er zijn talloze categorieën, waarvan wij even een paar merkwaardige uit hebben gekozen. Een paar geinige niches maar ook zeker het echt snelle werk. De term record is altijd een beetje losjes, zie het meer als de snelste ronden van momenten waarop iemand met een timer meekeek. Op volgorde van snelste naar minst snelle ronde:

Snelste auto allround

Porsche 919 EVO

05:19,55

2019

De absoluut snelste ronde ooit geklokt op de Nürburgring is voor Porsche, die in 2019 op tour waren met de 919 EVO. Deze auto rijdt normaal de 24 uur van Le Mans, maar Porsche was ervan overtuigd dat deze op vele circuits de records kon breken. Vandaar dat ook de Nürburgring aan bod kwam, waar de snelste ronde aller tijden werd gereden op 5 minuten en 19 seconden. Wetende dat je al slingerend 147 bochten op een circuit van bijna 21 kilometer moet afleggen, is dat belachelijk snel.

Snelste raceronde

Porsche 956 (Group C)

06:25,91 (kwalificatie: 6:11,13)

1983

Een record op de Nürburgring dat niet snel meer verbroken gaat worden is die van de snelste raceronde. Er wordt uiteraard nog geracet op de ‘Ring, maar geen F1-races en ook geen Group C meer. Het was die laatste waar in 1983 de snelste raceronde ooit werd gezet. Stefan Bellof stuurde zijn Porsche 956 in iets minder dan zes-en-een-halve minuut rond het circuit tijdens de race. Als je kwalificaties meetelt was het zelfs nog sneller, toen wist Bellof een 6:11 te klokken. De snelste F1-tijd ooit is 7:06, gereden door Clay Regazzoni in 1975. Omdat de topklassen niet meer racen op de ‘Ring en auto’s zo bloedsnel als de Group C-wagens wellicht nooit meer op de Groene Hel gaan racen, is dit 42 jaar oude record eentje die niet snel verbroken zal worden.

Snelste straatauto

Mercedes-AMG One

06:29,09

2024

Dan auto’s waar een kenteken op mogen. De eer voor snelste auto rond de Nürburgring die ook de straat op mag is voor de Mercedes-AMG One. De gelimiteerde hypercar van Merc met dezelfde 1.6 liter V6 als een F1-auto is natuurlijk bloedsnel. Alsnog lever je een minuut in ten opzichte van de 919 en ook de tijd van de 956 houd je nét niet bij. Maar het is wel de eerste productieauto die onder de 6:30 duikt. Kanttekening die we al min of meer besproken hebben: er zijn wellicht snellere auto’s die de ‘Ring nooit gezien hebben. We gaan het nooit weten.

Snelste EV

Rimac Nevera

07:05,30

2023

Als je net als de Porsche 919 alles meetelt, moet hier de Volkswagen ID.R staan. Die kan een rondje ‘Ring doen in iets meer dan zes minuten. Als je echter hier ook enkel productieauto’s pakt, is ‘ie voor de Rimac Nevera. Die kan het in iets meer dan zeven minuten. Kudo’s voor Mate Rimac en zijn 2.000 pk sterke EV, maar eigenlijk valt de tijd van 7:05 ietwat tegen.

Snelste vierdeurs

Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package

07:07,55

2024

Porsche zit namelijk met de Taycan Turbo GT ook al te azen op het record voor snelste EV op de Nürburgring. En de vierdeurs Taycan (toegegeven, wel de versie zonder achterbank) doet er maar twee seconden minder over dan de extreme Rimac. Nou is een Turbo GT geen slak of een goedkope auto, maar qua prestaties zo dicht bij een miljoenen kostende hypercar zitten kan dus gewoon. Voor zowel het record van de Nevera als de Taycan geldt overigens dat deze onofficieel al verbroken zijn door Xiaomi met de SU7 Ultra die een tijd van 6:46 neerzette. Dat betreft echter een prototype en dus is het even wachten totdat die versie echt in productie gaat.

Snelste SUV

Audi RS Q8

07:36,70

2024

SUV’s niet snel? Het kan wel, zo bewees Audi vorig jaar met de RS Q8. De 650 pk sterke super-SUV van het merk kan de ‘Ring rond in 7:36. Da’s een minuut trager dan de AMG One, maar vergeleken met auto’s als de Nevera en Taycan is het gat niet gigantisch. Overigens is deze tijd eveneens vergelijkbaar met de Nissan GT-R in 2011 en de huidige Audi RS 3.

Snelste FWD

Honda Civic Type R (FL5)

7:44,88

2023

Een record op de Nürburgring wat vele merken nog wel belangrijk vinden: de snelste voorwielaandrijver. Deze is vaak in handen geweest van Renault, recent nog door de meest recente Renault Mégane RS Trophy R. Honda wist deze twee jaar geleden nipt af te troeven door de nieuwe Civic Type R rond te sturen in 7:44. Er is een voorwielaandrijver die het kan in 7:22, namelijk de Lynk & Co 03 Cyan Concept. Zoals de naam al zegt betreft dit nog geen productieauto en dus telt dit record officieel niet mee.

Snelste MPV

Opel Zafira OPC

08:54,38

2006

Over naar de wat meer merkwaardige inzendingen voor een Nürburgring-record. Allereerst: de snelste zevenzits MPV. Nou is het kennelijk nooit bij Mercedes opgekomen om de R63 AMG de ‘Ring op te sturen, maar dan nog is de tijd van de echte recordhouder best indrukwekkend. Dat is namelijk de Opel Zafira OPC. Uit de tijd dat Opel het de moeite waard vond om vrijwel alles uit te brengen als OPC. De Zafira kan het nét sneller dan negen minuten, maar ze deden het in 2006. Des tijds deed een Golf GTI het in 8:52. En omdat de MPV nooit meer écht leuk werd voordat het autotype vrijwel volledig uit is gestorven, is dit ook eentje die wel blijft staan.

Snelste bestelbus

Volkswagen Transporter (T6)

09:58,00

2018

We hebben het al de hele tijd over de ‘Ring zonder het te hebben over de koningin van de Nürburgring die ons helaas heeft verlaten. Sabine Schmitz kende de ring op haar duimpje, wat haar de perfecte coach maakte voor Jeremy Clarkson om een Jaguar S-Type op diesel onder de 10 minuten over de ‘Ring te blazen. Dat lukte, maar Sabine was niet onder de indruk en sprak de legendarische woorden uit: I could do that in a van. Dat lukte niet, maar in een marge van 10 seconden komen door een 10:08 te klokken in een Transit in 2006 was een hele prestatie. En het is uiteindelijk iemand gelukt om een busje in minder dan 10 minuten rond te krijgen. Toerwagencoureur Rob Austin smeet een Volkswagen Transporter over het circuit in 9:58. Saillant detail: dit was geen compleet voorbereide superbus: Austin werd gesponsord door een huurbedrijf waar hij deze Transporter had gehuurd. De ronde is dus gereden in een bus zoals je hem kan huren, zonder aanpassingen.

Snelste auto met trailer

Porsche Panamera Turbo Sport Turismo

12:06,00

2018

Dan van die records uit de categorie “ja, logisch”. Niemand is namelijk ooit op het idee gekomen om een auto met trailer zo snel mogelijk rond de Nürburgring te krijgen. Het record werd wederom gepakt door een Porsche, maar het initiatief kwam van trailerbouwer Moetefindt. En die hadden niet een vederlichte trailer achter een Panamera Turbo gehangen waar de 550 pk sterke V8 niks van merkt: in de trailer stond een stokoude Porsche Junior-tractor, één van de eerste voertuigen van het merk. Er moest dus ietwat voorzichtig gereden worden en de snelheid werd beperkt tot 120 km/u. Om de vraag die niemand stelde te beantwoorden: dan kan je in iets meer dan twaalf minuten rond de Nürburgring. Ter context: de nieuwe Panamera kan het in 7:24.

Snelste tractor

Claas Xerion 5000

24:50,57

2020

Over tractoren gesproken, zelfs daar is een Nürburgring record voor. In 2020 stuurde tractorbouwer Claas één van hun modellen het Duitse circuit op voor een hot lap. Al is hot aardig betrekkelijk, want de Xerion 5000 weegt 17 ton, heeft een 12,8 liter motor waar ‘slechts’ 530 pk uit komt (maar wel 2.600 Nm koppel) en heeft een topsnelheid van zo’n 50 km/u. Wel lag de gemiddelde snelheid daar op 47,5 km/u niet heel ver vanaf, weet alleen wel dat er soms boven de 60 km/u kwam bij de stukken heuvelaf. Wellicht dat dit wel het record is waar de gemiddelde snelheid het dichtst bij de topsnelheid zit, om die reden. Desalniettemin kan je van de Claas-trekker niet zeggen dat ‘ie een AMG One kan bijbenen: de ronde duurde net geen 25 minuten.

BONUS: snelste fiets

Rad am Ring

31:11,17

2015

Als snelste een record op de Nürburgring die niet echt bekend staat als record, meer de snelste ronde van het evenement Rad am Ring. Wie goed is in Duits: dat is precies wat je denkt dat het is, een wielerronde over het circuit. Het circuit wordt ietwat aangepast voor de wielerronde en is dus niet identiek aan de baan waar de auto’s rijden, maar de meest overeenkomende lay-out kent een snelste tijd van iets meer dan 31 minuten, gereden in 2015. En als we toch bezig zijn: de snelste geregistreerde ronde waar iemand de volledige baan heeft gelopen duurde een uur en vijftien minuten.