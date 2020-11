Onderzoekers hacken draadloze sleutel van Tesla Model X - Autoblog.nl

Met 170 piek en niet eens twee minuten tijd weten onderzoekers de sleutel van een Tesla Model X te hacken.

De ouderwetse autosleutel – je weet wel, dat metalen/kunststof ding waar je de auto mee kan starten – is al jaren bezig met verdwijnen. Wie nu een nieuwe auto koopt, moet echt stinkend zijn of haar best doen om niet een vierwieler te vinden met een keyless-achtig systeem. Bij bijvoorbeeld Tesla is dit zelfs helemaal onmogelijk. Deze autofabrikant heeft liever dat je je telefoon gebruikt, al leveren ze ook bankpas-achtige sleutels om de auto mee te ontgrendelen en starten. Een makkelijk systeem, maar niet per se een volledig veilig systeem, zo blijkt.

Onderzoekers aan de KU Leuven hebben namelijk ontdekt dat in dit systeem een nogal flink beveiligingsprobleem zit. De draadloze sleutelpas van de Tesla Model X praat met de auto via Bluetooth Low Energy. Dit BLE is vergelijkbaar met de Bluetooth-techniek die bijvoorbeeld draadloze koptelefoons gebruiken om muziek van een telefoon te kunnen ontvangen. De onderzoekers zeggen dat de BLE-chip op de Model X-sleutelpas niet goed was beveiligd, waardoor ze op afstand de controle van die sleutelpas over konden nemen.

Ze claimen dat ze op vijf meter afstand de sleutel van een Model X kunnen activeren, waarna ze software naar die sleutel sturen. Met deze software kunnen ze de controle van die sleutel overnemen. Deze software heeft zo’n anderhalve minuut nodig. maar kan over een afstand van meer dan dertig meter tussen de hacker en de sleutel worden uitgevoerd. Wanneer de sleutel is gehackt, kunnen de onderzoekers de auto op afstand ontgrendelen.

Dan is de auto open, maar kan je er nog niet mee wegrijden. Om weg te kunnen rijden, moeten ze eerst via de OBD-II-poort van de Model X met de auto verbinden. Dit is een diagnostische poort die voornamelijk voor garagisten en monteurs is bedoeld, waarmee je met de computers van een auto kan communiceren. Ook hier zit volgens de onderzoekers echter een beveiligingsfout, waardoor ze een tweede, gemodificeerde sleutel aan de auto kunnen koppelen. Met die tweede sleutelpas kunnen ze de auto ‘starten’ – voor zover dat moet bij een Tesla – en wegrijden.

Twee zwakke punten dus, waarmee een auto te hacken is. Voor het geval dat je denkt dat de hackers hier superdure apparatuur voor nodig hadden; het duurste onderdeel was de ECU van een Model X-wrak, die ze voor negentig euro op eBay kochten. Voor tachtig euro knutselden ze een kleine computer in elkaar, waarmee ze de twee kwetsbaarheden konden benutten.

Voor de Model X-bezitters die nu bang zijn dat hun auto zomaar gehackt kan worden; geen paniek. De onderzoekers hebben Tesla vorige week dinsdag op de hoogte gesteld van deze problemen. Tesla heeft de problemen bevestigd en de onderzoekers een geldbedrag als dank gegeven. Wie de 2020.48-update downloadt, moet beschermd zijn voor de kwetsbaarheden. Deze update wordt nu over-the-air naar Model X-klanten gebracht.

