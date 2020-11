Maakt de Defender-kloon rijden op waterstof eindelijk sexy? - Autoblog.nl

Rijden op waterstof is een milieuvriendelijk alternatief, maar niet per se heel erg sexy. Misschien wordt waterstof met deze Defender-kloon echter wél sexy.

Het wordt al jaren gezien als een van de grote beloftes binnen de autowereld: waterstof. De milieuvoordelen van een elektrische auto, met het snelle tanken van een benzine- en dieselauto. Wie nu op waterstof wil rijden, heeft echter niet bijzonder veel keuze. Er is de Hyundai Nexo, een crossover met een WLTP van 665 kilometer en de Toyota Mirai. Van die Mirai komt er een tweede generatie, deze sedan krijgt een actieradius van zo’n 650 kilometer.

Mogelijk komt daar de komende jaren een derde auto bij. Ineos en Hyundai hebben namelijk de handen ineen geslagen, om samen waterstof meer aan de man te gaan krijgen. Eerstgenoemde is een Brits chemiebedrijf dat we ook kennen van de Grenadier. Een SUV die erg veel lijkt op de oude Defender. De twee bedrijven Hyundai en Ineos schrijven in een gezamenlijk persbericht dat ze samen willen kijken naar de productie en verkoop van waterstof.

Een ander onderdeel van die overeenkomst heeft met de Grenadier te maken. De twee partijen willen namelijk bekijken of ze de waterstofaandrijflijn uit de Nexo in die Grenadier kunnen proppen. De Nexo heeft alleen voorwielaandrijving, maar in het persbericht benadrukt Ineos dat ze ook aan ‘demanding 4×4 owners‘ denken. Mocht die Grenadier dus waterstof krijgen, dan wordt het een vierwielaandrijver.

En dat zou goed nieuws zijn voor waterstof. Deze vorm van elektrische auto’s heeft immers al een imagodreun opgelopen door die immens lelijke eerste generatie Mirai. Als zoiets cools als een old school Defender dan op waterstof rijdt, zien we hopelijk dat waterstof rijden eindelijk een beetje sexy wordt. Zeker als Ineos het Mercedes Formule 1-team overneemt en Hamilton in een Grenadier stopt.

Overigens zijn er wel een paar opmerkingen te bedenken. Ten eerste die actieradius van 665 kilometer. Ga er maar vanuit dat de Grenadier die niet heeft, tenzij ze er een grotere waterstoftank in stoppen dan ze bij de Nexo doen. Die Nexo is immers ontworpen om zo aerodynamisch mogelijk te zijn, terwijl de Defender zo aerodynamisch is als een distributiecentrum. Daarnaast is het nog maar de vraag of JLR niet nog een rechtszaak uit de hoed tovert, om de productie van de Grenadier tegen te gaan. Het derde punt is de overeenkomst; ze gebruiken nu nog woorden als ‘verkennen’. We moeten dan nog afwachten wat hiervan terecht komt, al zijn we op dit moment zeker niet tegen de komst van een Grenadier op waterstof.