Porsche 911 Targa 4S rijtest en video (992) - Autoblog.nl

Roodkapje is een lekker ding of niet? Tijdens de logeerpartij in de rijtest periode oogste de Porsche 911 Targa veel complimenten.

Een gekleurde kap doet bij een cabriolet ook altijd veel goeds. Bij de Porsche 911 Targa is dat niet anders, het is een leuk accent op een verder redelijk ingetogen geconfigureerde auto.

De komst van de Targa was inmiddels niet echt meer een verrassing. Je kunt ongeveer de klok gelijk zetten op de komst van de diverse varianten van de Porsche 911. De 992 werd gelanceerd als Carrera S en Carrera 4S Coupé met PDK automaat. Later kwamen de cabrio’s, de handbak, de instapper Carrera zonder S, de Turbo S en de Turbo zonder S. We wachten nog op de 992 GT3, GT3 RS en GT2 RS en wellicht nog een leuke Speedster en wat actiemodellen zoals de GTS en Carrera T.

De 911 Targa met robo-dak

Na het zien van de werking van het Targa dak is er maar één conclusie te trekken: Porsche rijders zijn aartsluie mensen. Het verklaart ook waarom zo veel Porsches tegenwoordig met een automaat worden uitgerust. Je rechterhand regelmatig in een H-patroon bewegen, lijkt te veel op sporten. Het is een sport-o-t-o, dus die mag het sporten doen. Het doet vermoeden dat Porsche rijders thuis allemaal zo’n WC hebben met ingebouwde reinigingsfunctie. Waarom zelf een papiertje er langs halen, als je dit proces ook door een stukje techniek kan laten afhandelen.

De gewichten van de verschillende 911 varianten

Vroeger moest een Targa-dak er met het handje worden uitgetild en worden opgeborgen. Een eenvoudige, efficiënte en lichtgewicht constructie dus. Ideaal voor een sportauto waarin je fun ritjes gaat maken, zou je denken. Ik stip meteen het nadeel van de 992 (en 911) Targa aan: het zijn de zwaarste carrosserievarianten van de Porsche 911.

De lichtste Porsche 992 die je op dit moment kunnen kopen is de 992 Carrera S met handbak die 1455 kg weegt. De basis-Carrera is alleen met PDK te leveren, anders had die de kroon kunnen pakken. De achttraps PDK automaat met dubbele koppeling voegt 35 kilogram toe aan het basisgewicht. De vierwielaandrijving van de 911 Carrera4 en Carrera4S voegt 50 kg toe. Dan zijn er nog de twee verschillende carrosserievarianten: de cabriolet is 70 kg zwaarder, de Targa is maar liefst 110 kg zwaarder. Daarbovenop komt dan nog dat de Targa er alleen als vierwielaandrijver is.

Het Targa dak

Toch is het 911 Targa dak een kunstwerkje. De klassieke RVS Targa-beugel is gecombineerd met een fraaie wrap-around achterruit. Openen en sluiten kan volautomatisch worden uitgevoerd, en ook van afstand met hulp van de sleutel. Het kan overigens niet rijdend. De reden daarvoor is dat bij het openen van het dak de achterlichten worden afgedekt, dat mag uiteraard niet van de wetgever. Het was op te lossen geweest door het dak hoger te laten openen, maar dan was het dak nog zwaarder geworden. Je zult voor het dak ballet een parkeerplek moeten opzoeken, want het openen en sluiten van het Targa dak duurt 19 seconden. De parkeersensoren houden voor je in de gaten of er genoeg ruimte is achter de auto.

Het deel boven je hoofd is overigens een sofftop, maar wel met magnesium bogen die ervoor zorgen dat de stof snaarstrak gespannen is. De achterruit is gemaakt van lichtgewicht gelamineerd glas: tussen twee lagen gehad glas zit een dunne plastic filmlaag. De achterruitverwarming verwarmt de hele achterruit en heeft hele dunne draadjes.

Met dak open komt er redelijk wat wind de cabine in, maar Porsche heeft een oplossing om dat te verminderen. Het is een klein uitklapbaar spoilertje bovenop de rand van de voorruit, wat er altijd wat koddig uitziet.

De 911 Targa4S is meer dan vlot genoeg

Het verschil in kilogrammen tussen een Carrera S Coupé met handbak en de Porsche 911 Targa 4S uit de rijtest is maar liefst 195 kilogram. Dat is significant en in de 911 Targa met atmosferische zescilinder boxer merkte je dat ook zeker. Er was net een klein scherp randje af. Met de stopwatch in je hand zal je het verschil nu ook nog kunnen meten, maar voelen doe je het amper. De 3.0 liter boxer zescilinder heeft tegenwoordig twee turbo’s en dat doet wonderen voor het koppel.

Al vanaf 2300 toeren per minuut is er 530 Nm beschikbaar, de zespitter houdt dat koppel vast tot 5.000 tpm. Het is een plus van 30 Nm ten opzichte van de 991.2 Targa en ook het vermogen stijgt met 30 pk. Totaal is er 450 pk beschikbaar en daarmee haalt de 911 Targa 4S een topsnelheid van 304 km/u. De sprint naar de 100 duurt 3,8 secondes, wat 0,2 tel ofwel één keer knipperen met je ogen langzamer is dan de Coupé 4S.

Wouter haat-liefde met de Targa

Een 911 Targa is zonder meer een fraaie verschijning, vooral in deze specificatie. Het feit dat het dak open kan is een bonus. Felle zon op je hoofd of hitte is helemaal niet lekker, een gematigd klimaat is dus beter. Op de snelweg hoeft voor mij het dak er dan weer niet af. Mij te veel herrie, zelfs in goede cabrio’s. Als je maar een deel van je rit open wilt rijden, moet het dak ook rijdend kunnen bewegen.

Dan is er de keuze van Porsche om alleen de Targa4 of Targa4S te leveren. Een tweewiel aangedreven versie staat wederom niet op de prijslijst en zit niet in de planning. Voor mij in Nederland hoeft vierwielaandrijving op een 911 niet echt. De motor ligt tenslotte op de achteras, dus tractie is niet heel vaak een issue, zelfs niet onder gladde omstandigheden.

Bovendien vond ik bij vorige generaties 911 dat de vierwielaandrijving me tegenwerkte. De 991 Targa trakteerde mij al eens op power-understeer om vervolgens wel genoeg power naar achteren te gooien. In de 992 Targa had ik het al beter naar mijn zin, met het extra koppel is het al zinniger om aandrijving op alle wielen te hebben. De ontwikkelafdeling bij Porsche zat natuurlijk ook niet stil, dus ook daar zijn weer verbeteringen doorgevoerd.

Altijd dik

Voor de brede heupen hoef je tegenwoordig niet meer voor vierwielaandrijving te gaan, alle 911’s zijn een widebody. De 992 ziet er dan ook echt dik uit, ook geholpen door standaard 21 inch wielen achter en 20 inch aan de voorzijde (een standaard Carrera heeft een maatje kleiner).

De ledstrip achterop loopt tegenwoordig ook helemaal door bij alle versies. En dan is er nog het pauze-teken: zo ziet het derde remlicht eruit. De automatisch uitklappende spoiler blokkeert het zicht daarop, dus er was ook nog een vierde remlicht nodig.

Het dashboard grijpt terug op vervlogen tijden met een horizontale balk over de volledige breedte. En net als bij de oude elfjes, blokkeert het stuurwiel het zicht op sommige “tellers”. Dat zijn tegenwoordig uiteraard multifunctionele schermen, maar je moet dus je hoofd bewegen om alle informatie te kunnen zien. Het is een bewuste keuze, zo doen de luie Porsche rijders tenminste nog iets achter het stuur. Heel gaaf is dat de centraal geplaatste toerenteller een ouderwets analoog exemplaar is, zo wil je dat als petrolhead zien.

Conclusie Porsche 911 Targa rijtest

Doe mij er maar één. Toen de Porsche 911 Targa tijdens de rijtest periode even logeerde bij ons, werd ik er echt verliefd op. Roodkapje is een lekker ding, dat zeker. Maar de nadelen van de Targa zijn er ook, wellicht kunnen ze in Zuffenhausen een 911 Targa S bouwen. Dan nog op zoek naar een aftermarket module om het dak te kunnen openen en dan zijn we rond. Een man mag dromen toch?

De prijs van € 184.419,- schudt me vanzelf weer wakker. De elfjes zijn zeker niet goedkoper geworden de laatste jaren.