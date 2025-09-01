ONGELIMITEERD budget, maar je moet zelf het ONDERHOUD betalen #aankoopadvies

In dit occasion aankoopadvies een leuke twist..
Wouter, Martijn en Michel mogen een auto zoeken met een ongelimiteerd budget. Maar er is een twist. Kosten voor verzekering, onderhoud en reparaties komen voor eigen rekening. Nu moeten Wouter, Martijn en Michel goed nadenken wat ze dan zouden willen kopen en adviseren..
Reacties
Hubert zegt
Is er een transcript beschikbaar?
kilum zegt
Alfa 4C zou ik voor gaan. Onderhoud is Alfa Romeo qua kosten dus wel te behappen. Maar je hebt wel echt iets bijzonders. En het wie weet wordt het nog meer waard ook uiteindelijk.
Alternatief een Nissan S15 Silvia Spec-Aero Met het stuur netjes links.
jaapiyo zegt
Alfa 4C. Yes please.