Duurste vijfcilinder van Marktplaats kost €429k

Dat kan natuurlijk maar één auto zijn.

De vijfcilinder is op sterven na dood. De Audi RS3 is het enige model wat je nog kunt bestellen met vijf cilinders onder de kap. Bij Donkervoort hoef je niet meer aan te kloppen. De F22 was de laatste Donkervoort met vijfcilinder en die is al lang uitverkocht. We hebben echter goed nieuws: er staat een praktisch nieuw exemplaar op Marktplaats.

Dit is een buitenkansje, want er zijn maar 100 exemplaren van de F22 gebouwd. In eerste instantie waren dat er nog minder (75 stuks), maar die waren binnen de kortste keren uitverkocht. Donkervoort heeft daarom nog 25 extra F22’s gebouwd, maar 100 stuks is alsnog extreem weinig.

De F22 gaat de geschiedenisboeken in als de laatste Donkervoort met vijfcilinder. Donkervoort geeft de vijfpitter een waardig afscheid: in deze configuratie levert het blok maar liefst 100 pk per cilinder. 500 pk dus, op een gewicht van 750 kg. Als je durft kun je 290 km/u met deze auto, maar de F22 blinkt natuurlijk vooral uit in het bochtenwerk.

De F22 combineert deze extreme cijfers ook met een extreem uiterlijk. Van de klassieke Lotus Seven-look is weinig meer over. De F22 oogt agressief en hypermodern. Het is misschien niet moeders mooiste, maar het is fzeker een nekkendraaier. Wat overigens wel klassiek is aan dit exemplaar, is de kleurstelling. Degene die deze auto heeft samengesteld koos voor green over tan, wat natuurlijk nooit misstaat.

Het gaat hier om een gloednieuw exemplaar, want de auto is nog niet op kenteken gezet en heeft slechts 1.049 kilometer op de teller. Als je naast het net hebt gevist bij het bestellen van een nieuwe F22 is dit je kans. Je moet wel diep in de buidel tasten. De verkoper op Marktplaats wil er maar liefst €429.000 voor hebben.