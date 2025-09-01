Zo gaat het betaalbare broertje van de VW ID.4 eruit zien

We willen niet te vroeg juichen, maar dit oogt niet verkeerd.

Zojuist kregen we al te zien wat Audi meeneemt naar de IAA in München en nu krijgen we ook de eerste blik op de Volkswagen ID2.X. Hoe deze auto eruit ging zien was nog een mysterie, maar Volkswagen deelt nu alvast de schetsen.

Even voor de goede orde: Volkswagen komt de komende tijd met drie betaalbare EV’s: de ID.1, de ID.2 én de ID.2X. De eerste twee modellen hadden we al gezien in conceptvorm, nu volgt ook een Volkswagen ID.2X concept car.

Deze schetsen geven een voorproefje, al zegt Volkswagen er niet bij dat het om de ID2.X gaat. Volkswagen neemt ook de nieuwe T-Roc mee naar München, maar die is al onthuld. Het kan dus haast niet anders of je kijkt hier naar de ID2.X.

Qua neus lijkt het gewoon een reguliere Volkswagen SUV, maar dat past binnen de nieuwe designstrategie. De ID.2 heeft ook bewust een meer traditionele look gekregen. Die lijkt een stuk beter in de smaak te vallen dan de klinische look van de huidige ID-modellen.

De neus is dus niet verrassend. Wat wél opvalt is de zwarte D-stijl. Daarmee krijgt de ID2.X een hippe look á la MINI Countryman. Een extra gimmick zijn de drie sleuven in de D-stijl, die we eerder zagen bij de ID. Buzz.

Eerlijk is eerlijk: op basis van deze schetsen lijkt het best een geinige auto te worden. Voor zover een crossover van Volkswagen geinig kan zijn. Nu nog even afwachten hoe de auto er in het echt uit gaat zien. Dat gaan we volgende week meemaken op de beursvloer van de IAA.