Onopvallende ABT RS3 Sportback gaat 300+ km/u

EDe onopvallende ABT RS3 Sportback loopt harder dan 300 km/u! Daarmee is het een van de snellere C-segment hatchbacks. Lekker incognito.

Het is een bijzonder segment, dat van de Hyper Hatches. C-segment hatchbacks die voorzien zijn van een lading luxe, vermogen en bijzondere techniek. Zelfs een torenhoog prijskaartje kan de populariteit niet tegenhouden.

Op dit moment zijn er twee die er boven uitsteken, de Mercedes-AMG A45 en de Audi RS3. De Mercedes heeft 381 pk, de Audi 400 pk. Máár, er is ook een AMG A45S met 421 pk. En dat moet toch een beetje steken als je een RS3 hebt. Dan ligt er onder de kap zo’n epische vijfcilinder, maar heb je minder vermogen.

Onopvallende ABT RS3 Sportback

Gelukkig is ABT Sportsline hier om je te helpen. Dit is namelijk de ABT RS3 Sportback. Normaal gesproken heeft ABT een compleet arsenaal aan modificaties. Splitters, spoilers, carbon frutsels, grote zwarte wielen, dikke uitlaten, verlaging-sets en ga zo maar door. Daar is vandaag geen sprake van. Sterker nog, zo in het grijs met zwarte details ziet het er niet heel erg snel uit.

De ABT RS3 Sportback heeft alleen datgene wat je eigenlijk wil: meer vermogen namelijk. That’s it! Dat doet ABT met hun AEC (Abt Engine Control). Dat is een bypass-module die zorgt voor betere prestaties. het vermogen stijgt van 400 pk naar 460 pk.

Hoeveel koppel je extra krijgt, zegt ABT dan weer niet. Wel dat de superhete hatchback van 0-100 km/u kan sprinten in 3,6 seconden. 3,6 tellen! Dat is voor een C-segment hatchback echt bloedsnel. Ter referentie, de standaard RS3 doet er 3,8 seconden over.

De topsnelheid is zo mogelijk nog leuker. Volgens ABT kun je met de ABT RS3 Sportback namelijk lid worden van ‘Club 300’. Jazeker, met deze RS3 kun je gewoon meer dan 300 km/u halen. Wat het verbruik op dat moment is, wordt niet vermeld. Wel zegt ABT ten slotte dat de AEC uitvoerig is getest en aan alle eisen voldoet. Ook lekker, als je de auto wil doorverkopen kun je de AEC er zo af halen. Het is dan niet te zien dat de auto motorisch is aangepast.

