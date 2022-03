BREEK: Nico Hülkenberg rijdt dit weekend Formule 1 GP Bahrein!

Het is toch een beetje ’the comeback kid’ van de F1. Nu weer: Nico Hülkenberg rijdt dit weekend de GP van Bahrein!

Formule 1 is een rare sport. Enerzijds heb je wel matige talenten die dankzij financiële steun het ver kunnen schieten. Anderzijds heb je grotere talenten die het niet redden. Als je geen buitencategorie coureur bent en niet een enorme knapzak met geld meeneemt, dan wordt het na een paar jaar vrij lastig. En toch, als de nood aan de man is kiest men liever voor talent dan geld.

Dat blijkt uit het nieuws van vandaag, want Nico Hülkenberg rijdt dit weekend! Hij zal aan de start verschijnen van de GP van Bahrein. Dus niet alleen een testsessie doen op vrijdag, maar het hele weekend. Dat meldt Aston Martin Racing. Hij vervangt Sebastian Vettel, die positief is getest op Covid-19.

Hülkenberg rijdt dit weekend!

Het is niet de eerste keer dat ‘The Hulk’ moet invallen. Zo was hij de vervanger voor Sergio Pérez tijdens de GP van Groot-Britannië 2020 en de 70th Anniversary GP. Sergio testte toen positief op Covid-19. Wat later dat seizoen, verving Nico Hülkenberg Lance Stroll tijdens de GP van Eifel 2020. Lance Stroll had toen naar eigen zeggen geen corona, maar ‘voelde zich niet lekker’. Die laatste race was een epische, waarbij Hülkenberg in vochtige omstandigheden van plaats 20 naar 8 wist te klimmen.

Net als vorig seizoen is The Hulk test- en reservecoureur voor Aston Martin, dat daarvoor natuurlijk het Racing Point-team was. Hülkenberg rijdt dit weekend dus gewoon lekker alle sessies mee. Hij begint met de twee trainingen morgen, de training én de kwalificatie op zaterdag en vervolgens de race op zondag.

Podium?

Nico Hülkenberg geldt als de beste coureur die nog nooit een podium haalde. Wellicht wordt het een knotsgekke race waardoor hij eindelijk van die bedenkelijke titel af kan komen. Heel misschien zit zelfs een tweede kans erin, want de GP van Saudi-Arabië is namelijk al een week later.

Over Covid-patiënten gesproken, Daniel Ricciardo moest de pre-season tests laten voor wat het was vanwege een positieve coronatest, maar zal dit weekend gewoon racen. Nyck de Vries zal dus nog eventjes moeten wachten om in aanmerking te komen voor een F1-race.