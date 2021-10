Onderzoek: Nederland is zéér “EV ready”

Als het gaat om de elektrische auto is Nederland zeer ‘woke’: volgens onderzoek zijn wij één van de meest “EV ready” landen van Europa.

Men is nog wel eens bang voor de energietransitie. Als we ineens en masse overstappen naar andere energiebronnen, kunnen we dat wel aan? Nou, volgens recent onderzoek wel. Nederland komt zeer hoog terecht in een onderzoek naar hoe “EV ready” een land is.

Plek 3

Daar scoren we plek nummer drie, net onder twee landen waarvan je het van eentje wel verwacht: Engeland en Noorwegen. Met Engeland schelen de Nederlandse cijfers niet veel, Noorwegen is natuurlijk wel een stapje verder. Wat verwacht je anders van een land waar die hele transitie al in 2022 plaats zou vinden.

Onderzoek

Maar even over het onderzoek zelf. Want hoe meet je of Nederland of elk ander land “EV ready” is? Het onderzoek werd uitgevoerd door Zutobi en die meten het aan de hand van vier hoofdfactoren: kosten om een Tesla Model 3 (50 kWh) volledig te laden, percentage voertuigen dat al elektrisch is, EV-zoekacties per 100.000 inwoners en het aantal openbare laadpunten per kilometer. Die nummers worden bij elkaar opgeteld en zo rolt er een totale score uit die gemeten kan worden op een schaal tot 10.

Noorwegen: het meest EV ready

Noorwegen is qua EV ready zijn echt het braafste jongetje van de klas: de score van het Scandinavische land is bijna twee keer zo hoog als die van Engeland. In Noorwegen kost het namelijk slechts 4,75 dollar om een Tesla vol te laden, wordt de zoekterm ‘EV’ 37 keer per 100.000 personen gebruikt, is elf procent van het totale wagenpark volledig EV en vooral het aantal laadpalen per km is doorslaggevend: 35,79 stuks.

Engeland: compensatie

Engeland daarentegen lijkt het helemaal niet zo goed te doen. Een Tesla laden is relatief duur (13 dollar), nog maar 0,59 procent(!) van het wagenpark is elektrisch en het aantal laadpalen per km is 8,8. Waar Engeland een hoge score vandaan haalt is de recente zoektermen naar EV’s: 139,65 keer gezocht per 100.000 inwoners.

Nederland: grootste stijging

Nederland hobbelt er op plek drie achteraan en staat dus derde van Europa: nog steeds niet slecht. Waarom het hoge cijfer van Noorwegen niet wordt gehaald is evident: laden is duurder, minder laadpalen per km en en slechts 2 procent van ons wagenpark is elektrisch, veel slechtere cijfers dan Noorwegen en dus nét slechter dan Engeland.

Waar Nederland wel scoort is de stijging in EV-verkoop over een tijdsspanne van drie jaar. Deze cijfers tellen niet mee voor het onderzoek, ze staan er gewoon bij voor extra informatie. Nederland heeft over die tijdsspanne namelijk een toename van 730% aan EV’s mogen verwelkomen.

De rest

Naast Noorwegen, Engeland en Nederland scoren IJsland en Malta ook prima in het EV ready zijn, vanaf plek zes (Ierland) scoren landen aardig laag. De top 10 bestaat verder uit Zweden, Turkije, Finland en Estland. Landen om ons heen waar het allemaal nog niet zo soepel gaat zijn Frankrijk op 20, België op plek 29 en Duitsland als allerlaatste op plek 32. In Duitsland is laden duur (18,20 dollar), wordt er niet belachelijk veel naar EV’s gezocht (16,61 per 100.000 inwoners), is nog maar 0,6 procent van het wagenpark EV en staan er 3 laadpalen per km. Ai.

Voor sommige werk aan de winkel en voor sommige kan die transitie niet snel genoeg beginnen. Nederland is redelijk EV ready, maar we zijn geen Noorwegen. (via Zutobi)