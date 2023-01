Onverzekerde familie moet vijf ton ophoesten na aanrijding met trein

Dit is dus de reden dat een WA-verzekering verplicht is.

Als iemand jouw auto in de prak rijdt en vervolgens de schade niet kan betalen, ben je mooi in de aap gelogeerd. Gelukkig bestaat er zoiets als een verplichte WA-verzekering. Toch rijden er alsnog onverzekerde mensen rond op de Nederlandse wegen. Zeker in bepaalde regio’s.

Dat zit zo: als je vanwege het geloof tegen verzekeren bent dan mag je een vrijstelling vragen. Je kunt natuurlijk zeggen: prima, moeten ze zelf weten, maar dit kan wel voor problemen zorgen.

Dat lijkt nu het geval te zijn bij een 17-jarige Staphorster. De jongeman kwam ’s avonds met zijn trekker stil te staan op een spoorwegovergang. Hij kon nog net op tijd uit zijn Case springen, maar die werd vervolgens geramd door een trein.

Dat was dus met een sisser afgelopen, maar er is nog wel een ander probleempje: de trekker was om principiële redenen niet verzekerd. Daarom wordt de schade nu verhaald op de ouders van de jongen.

Volgens het AD gaat het om een bedrag van zo’n vijf ton. De ravage was namelijk groot. Naast de trein, het spoor en de slagbomen waren ook auto’s in de omgeving beschadigd omdat er van alles rondvloog.

Om de familie te helpen is er nu een actie op touw gezet in Staphorst, waarbij geld wordt ingezameld. Na een dag was er al €80.000 binnen, maar ze zijn er nog niet. Bij deze actie is ook de stichting ‘Staphorst helpt Staphorst’ betrokken. Die is in het leven geroepen om onverzekerde mensen te helpen.

Harstikke mooi natuurlijk, maar wat je ook zou kunnen doen: met z’n allen iedere maand een beetje geld inleggen. Dat zou je bijvoorbeeld een premie kunnen noemen. Als er iemand dan schade heeft kun je dat vanuit de gezamenlijke pot betalen. Is gewoon maar een ideetje…

Foto credit: Rob Dammers

Bron: AD