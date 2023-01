Miljonair wil geld zien van Nyck de Vries

Een miljonair wil geld zien van de kersverse Nederlandse Formule 1-coureur.

Ah, het leven van een Formule 1-coureur is eenvoudig te verheerlijken. Je reist de gehele wereld over naar de mooiste oorden. Daar mag je vervolgens in een van de snelste auto’s ter wereld je kunsten vertonen. In veel gevallen wordt je daar ook nog eens eens vorstelijk voor betaald. Kortom, dat klinkt als een topdeal.

Maar het is natuurlijk ook gewoon keiharde business. Daarnaast is de weg naar Formule 1-coureur worden een lastige. In beide gevallen heeft Nyck de Vries dat ondervonden. Want wat is er nu precies aan de hand?

Nyck is bij een kort geding betrokken. Een vastgoedmiljonair, Jeroen Schothorst, wil namelijk keiharde knaken zien van De Vries.

Waarom wil de miljonair geld zien van Nyck?

Dat is niet helemaal zonder reden. Schothorst heeft namelijk – om de Vries de Formule 2 in te helpen – een bedrag van 250.000 euro geleend in 2018. Dat deed hij via zijn investeringsmaatschappij ‘Investrand’.

Het was een lening en geen gift, dus De Vries moet het geld aan hem terugbetalen, tenzij hij geen Formule 1-zitje zou vinden in 2022. Daarbij gaat het om een rente van 3%.

Die rente is niet de angel in het verhaal. Het rentebedrag is inmiddels opgelopen tot 190.000 euro, maar dat is altijd keurig betaald door De Vries. Ondanks dat Nyck geen F1-zitje had, heeft hij natuurlijk wel gewoon geld verdiend met testwerk dat hij heeft gedaan voor Mercedes.

Volgens Schothorst (ook bekend van het inmiddels failliete kledingmerk McGregor) heeft Nyck zich niet aan alle afspraken gehouden en de benodigde informatie aangeleverd. De Vries spreekt dat tegen.

Reserve- of testcoureur?

Waar de partijen het niet eens over zijn, is het feit dat De Vries wel of geen Formule 1-coureur was in 2022. Hij reed de GP van Italië 2022 om de zieke Alex Albon te vervangen.

Volgens Schothorst heeft De Vries daarmee een zitje gehad in 2022 en moet Nyck de 250.000 euro betalen. Het probleem is dus nogal technisch, want testcoureur en reservecoureur hoeft dus niet hetzelfde te betekenen, ondanks dat dat wel vaak zo is in de Formule 1.

Het team van De Vries is bereid om de 250.000 euro te betalen, naast de 190.000 euro aan rente die al betaald is. Dat voorstel is echter van tafel geveegd door Schothorst.

In het ergste geval zal het betekenen dat De Vries volgend jaar de helft van zijn inkomsten aan Schothorst moet betalen. De uitspraak van het kort geding wordt op 3 schriftelijk gedaan.

Dergelijke situaties zijn overigens totaal niet nieuw in de Formule 1. Zo duurde het gesteggel om geld tussen Robert Doornbos en Harry Muermans langer dan de Formule 1-carrière van Robert Doornbos.

Via: De Telegraaf