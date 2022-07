Talloze fabrieksnieuwe BMW’s geruïneerd na ritje met trein

Fabrieksnieuwer dan deze BMW’s wordt het niet. Althans, werd het niet. Na een eerste rit met de trein, is er namelijk niet meer veel nieuws aan.

Het prille begin van een autoleven start niet zelden met een ritje op een trein. Geheel fabrieksnieuw moeten de nieuwe spruiten immers naar dealers over de hele wereld en uiteindelijk naar klanten verplaatst worden. Nu kunnen we ons er iets bij voorstellen dat een treinreis traumatisch kan zijn. Doch voor talloze fabrieksnieuwe BMW’s die de fabriek in Dingolfing verlieten, werd het wel een erg sneue aangelegenheid.

Schade aan de bovenleiding zorgde ervoor dat de BMW’s die de pech hadden op de ‘eerste etage’ te staan, opengereten werden door een stuk metaal. En dan is die trein lang…en dan blijft het maar gaan. De ene na de andere dikke BMW gaat voor een ongewenste afvalkuur. Enkele ooggetuigen legden het tafereel vast en konden hun ogen niet geloven. Alterrrrrrrr….

Op enkele foto’s van nadien is te zien hoe groot de ravage daadwerkelijk is. Het is duidelijk dat klanten die vermoedelijk toch al even hebben moeten wachten op hun nieuwe Bimma dankzij de bekende problemen in de hedendaagse autowereld, nog even wat langer moeten wachten. Wel is het zo dat menig kwaliteitspublicatie al speculeert dat dingen als de aandrijflijnen en -niet onbelangrijk- de chips nog wel te redden zijn.

Omdat de schade aan de bovenleiding gerepareerd zal moeten worden, heeft BMW al aangegeven de productie in de fabriek in Dingolfing in ieder geval maandag stop te zetten. Heb jij zin in een superdeal op een fabrieksnieuwe BMW?

Dank Francois voor de tip!