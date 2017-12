Onze 12 best bekeken video’s op Youtube

Youtube is afgelopen jaren uitgegroeid als HET alternatief voor televisie.

Reden om te beginnen met een jaarlijkse lijst van best bekeken video’s via ons channel. Helaas hebben we geen 4 miljard views gehaald, maar 2017 was het jaar dat ons Autoblog-channel op Youtube door de 100k subscribers heen ging. Inmiddels hebben we bijna 120k subscribers en meer dan 170 miljoen views. Zijn we best trots op.

De onderstaande lijst is een mooie mix geworden van hetgeen we leuk vinden, zoals dikke AMG’s, BMW’s, supercars en snelle Volkswagens. Here we go:

1. Dit kun je met de sleutel van een BMW M760Li

De sleutel van de BMW M760Li was aparte eigen video waard.



2. Zo belachelijk luxe zit je achterin een BMW M760Li

De BMW M760Li is blijkbaar een interessante auto, vooral om achterin te zitten.



3. Verslaat de Mercedes-AMG S63 het vliegtuig naar Duitsland?

Casper is onderweg in een Mercedes-AMG S63 en dat bevalt hem goed.



4. Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+ review

Onze rijtest va de nieuwe E63 AMG!



5. Porsche Panamera Turbo Executive review

Je weet wel, de auto met die hele grote, uitvouwende spoiler die een soort ballet-uitvoering doet.



6. 8 dingen die uniek zijn aan Rolls-Royce

Wouter vertelt je over 8 zaken die uniek zijn als je in een Rolls-Royce rijdt/zit.



7. Volkswagen Golf IV R32 buying advice

Het was de eerste Golf die een typeaanduiding met een R kreeg.



8. Volkswagen Golf GTD 2017 review

De bijtelling voor alle diesels is weer gelijk en dat maakt een auto als de Golf GTD opeens weer interessant.



9. Zo werkt het stuur van een Ferrari GTC4 Lusso

Italianen ontwerpen vaak dingen net even anders en dat geldt ook voor het stuur in de GTC4Lusso.



10. Volkswagen Arteon 2017 review

Een zeer fraaie Passat…



11. Mercedes-Benz S-Class (W220) buying advice

De Mercedes S-Klasse is een ultieme occasion voor degene die op zoek is naar comfort.



12. Volvo XC40 onthulling: alle details

Casper was aanwezig bij de onthulling van een kleine Zweedse crossover.



Tot slot nog een noemenswaardige vermelding voor twee andere video’s. Ten eerste de Autoblog @ Genève 2017 XXL video, een bijna anderhalf uur durende film over een autoshow. Mocht je vanavond niks te doen hebben, kijk die shit. De tweede video is de Bentley Continental GT van Navin, waarschijnlijk de best bekeken mijn-auto video van dit jaar.