McLaren opent nieuw F1-onderhoudscentrum

Maakt het voor F1-bezitters weer wat makkelijker.

Een garage, gebouwd om onderhoud te plegen aan slechts één auto. Het bestaat, het is duur, en het heeft de naam McLaren F1 Service Center. Er is onlangs een tweede F1 Service Center geopend in de VS. De andere faciliteit is te vinden in de thuishaven van McLaren, te Woking, Engeland.

F1-bezitters in Noord-Amerika kunnen voortaan terecht bij het nieuwe onderhoudscentrum in Pennsylvania in de Verenigde Staten. McLaren Philadelphia heeft de verantwoordelijk over de faciliteit. De staff is getraind door McLaren Special Operations om met een F1 te kunnen werken. Men kan bij het service centrum terecht voor een onderhoudsbeurt, maar ook voor een complete restauratie.

Voorheen werden F1’s vanuit Noord-Amerika naar Engeland gevlogen voor een onderhoudsbeurt. Het is opmerkelijk dat McLaren speciaal voor de F1 een service center in het continent opent. De F1 is immers nooit officieel verkocht in Noord-Amerika. Volgens het merk zijn er echter meer dan 20 exemplaren van de bijzondere supercar geïmporteerd naar het continent. Van de McLaren F1 zijn in totaal slechts 106 stuks gemaakt.