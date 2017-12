Overheid krijgt in 2018 meer geld via wegenbelasting

Tsjakka!

De Nederlandse overheid zal volgend jaar meer geld binnenharken dankzij motorrijtuigenbelasting (mrb) in vergelijking met het afgelopen jaar. Er rijden meer voertuigen op de wegen en dat betekent meer Nederlanders die belasting afdragen.

De verwachting is dat de provincies en het Rijk in 2018 meer dan 5,7 miljard euro gaan incasseren, aldus het CBS. Dat is een stijging van 173 miljoen euro in vergelijking met de verwachting voor 2017.

Het Rijk verwacht 3,4 procent (4,1 miljard euro) meer geld te krijgen en provincies rekenen op een toename van 2,4 procent (1,6 miljard euro). Qua provincies zal Zuid-Holland het meeste geld opstrijken. De verwachting is dat 334 miljoen euro in 2018 naar deze provincie zal gaan. Na Zuid-Holland volgen Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland. De provincie Zeeland haalt het minste op aan mrb: slechts 39 miljoen euro.

Een grote stijger is Flevoland. De provincie heeft een begroting van 70,1 miljoen euro staan voor 2018, een toename van 17,3 miljoen euro in vergelijking met dit jaar. Volgens het CBS is een leasemaatschappij hiervoor verantwoordelijk. De activiteiten van dit bedrijf zijn van Noord-Brabant naar Flevoland verhuisd, wat voor meer auto’s op de weg gaat zorgen.

De motorrijtuigenbelasting is één van de belangrijkste inkomsten voor provincies. Zowel het Rijk als de provincies mogen zelf bepalen waar ze de inkomsten van wegenbelasting aan besteden.

