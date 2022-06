Zoveel cilinders krijgt de GLC63 AMG

Ook gij Brutus. Ook gij moet eraan geloven. De dikke nieuwe GLC63 AMG krijgt meer vermogen dan voorheen.

De Mercedes-Benz GLC (X254-generatie) is nog maar net uit. Sterker nog, het model is al wel geïntroduceerd, maar staat (nog) niet bij de dealers. Natuurlijk zijn er ook mensen die dan groot het dikste van het dikste wielen. Voorheen had je dan de GLC63 AMG. Die uitvoering krijgt een opvolger en die krijgt nog meer vermogen.

Het nadeel is dat het vermogen op een andere manier wordt opgewekt. Ditmaal geen dikke bulderende V8. Sterker nog, het is niet eens een zescilinder. Net als de C63 krijg je nu een viercilinder met elektromotor. Dat lag al in de lijn der verwachting. Dankzij Motor Authority weten we iets meer.

Nieuwe GLC63

Net als de C-Klasse komt de E Performance-aandrijflijn beschikbaar voor de GLC63. Het kloppende hart is de M139 viercilinder. Dat is een waar kunststukje, want ondanks het beperkte slagvolume, levert de tweeliter dankzij een elektrisch aangestuurde turbo 442 pk.

En dat is alleen op de verbrandingsmotor! Dan komt er ook nog een elektromotor bij. Deze staat op de achteras en drijft de achterwielen aan.

Ter referentie, een reguliere GLC300e met AMG-pakket

Reken er niet op dat het een XC60 is qua layout. Bij plug-in hybride Volvo’s doen de heftige vierpitters de voorwielen tarten en mogen de achterwielen assisteren. Er zit bij de GLC63 een fysieke as naar de achteras (net als de C63 overigens). Nog een verschil met de Volvo’s: de Mercedes heeft een tweetraps automaat op de achteras.

Dus ook op hogere snelheid heb je nog een elektrische push. De elektromotor is goed voor dik 200 pk. Om het gewicht een beetje in de perken te houden, is het accupakket slechts 6,1 kWh groot. Heel lang elektrisch rijden is dus niet mogelijk.

Twee varianten. En nog eentje.

Er komen twee versies van de GLC63 AMG, net als voorheen. Een ‘normale’ met zo’n 550 pk en de ‘dikke’ met 640 pk. Je krijgt hoe dan ook meer vermogen dan het huidige model.

Mocht je echt niets met viercilinders hebben, op sommige markten zal de GLC leverbaar worden met een zes-in-lijn diesel.

Om het geheugen op te frissen: dit is de oude GLC63, de X253.

Aan het einde van dit jaar staat de nieuwe Mercedes-Benz GLC bij de showrooms, een halfjaartje later moeten de AMG-versies volgen. Voor wie het allemaal te dik en heftig is en de gewone GLC’s te mild, er komt ook een GLC43 met zo’n 400 pk.

Meer lezen? Dit zijn 19 gave viercilinders op een rij!