Dit is dé perfecte auto voor een Nederlandse voetballer

Een extreem foute BMW X6 M met oranje accenten. Dit moet de natte droom zijn van iedere Oranje-speler.

Niemand had het twintig jaar geleden kunnen bedenken, maar er blijkt gewoon markt te zijn voor SUV-coupés. Sterker nog: ze zijn inmiddels mainstream aan het worden. De BMW X6 heeft al lang niet meer het rijk alleen. Er zijn nu SUV-coupés in alle soorten en maten.

Als je echt op wilt vallen tussen het gepeupel is een standaard BMW X6 misschien niet meer genoeg. Gelukkig zijn er diverse partijen die je BMW X6 extra opvallend kunnen maken. De Duitse tuners Hamann en Manhart hebben bijvoorbeeld al hun ding gedaan met de nieuwe X6.

Nu dient nog een tuner zich aan, namelijk het Poolse Carlex Design. Zij zijn in de eerste plaats bekend als interieur-veredelaars, maar in dit geval zijn ze een stapje verder gegaan. Ze hebben ook de buitenkant van de X6 onder handen genomen.

Carlex heeft daarbij rijkelijk met carbon gestrooid. Dit is een lichtgewicht materiaal, maar alle toevoegingen maken de auto visueel enorm zwaarlijvig. Voor zover een X6 M dat nog niet is. Naast een uitgebreid set aan carbon accessoires heeft Carlex ook een nieuw setje velgen uit de schappen getrokken.

Om de X6 M nóg minder subtiel te maken is de auto voorzien van knaloranje accenten. Dat is ook de kleur die je in het interieur terugziet. Dit heeft Carlex volledig opnieuw bekleed. Dat hebben ze verder wel fraai gedaan, dat mag gezegd worden. Het is niet voor niets hun specialiteit.

Motorisch is er niks aan gedaan voor zover we weten. Deze auto heeft dus ‘gewoon’ 625 pk en 750 Nm koppel, net als iedere X6 M Competition. Het verschil is dat je hiermee pas echt alle aandacht op kunt eisen in de P.C. Hooft.