Koop de Hot Hatch van een F1-wereldkampioen

De hot hatch van een wereldkampioen. Nee, het is niet de Clio R.S. van Verstappen.

Uiteraard slaat het helemaal nergens op om je over op te winden. We hebben het over de auto’s waarmee sporters tegenwoordig rijden. Ruud Gullit reed een puntgave Peugeot 205 GTI, René van der Gijp een Porsche 944 en de Opel Calibra was ook een graag geziene gast. Destijds waren dat heel erg leuke auto’s, tegenwoordig al helemaal. Maar u begrijpt het punt, het was niet dat er 22 Lamborghini’s LM002 geparkeerd stonden.

Formule 1-coureurs rijden vaak ook de gaafste auto’s. Porsches, Ferrari’s, Lamborghini’s en McLarens. Van Carlos Sainz is bekend dat ‘ie lange tijd een Golf VI GTI reed en we hopen dat Alonso in een Alpine A110 over de Route Adonf kachelt. Vroeger was dat uiteraard ook anders.

Hot Hatch van een F1 wereldkampioen

Deze groene Tipo was namelijk de auto van beroepsaansteller Nigel Mansell. Jazeker, een Hot Hatch van een F1 wereldkampioen. Dat aansteller is niet heel erg aardig, maar Mansell zou met porpoising nog geen ronde afmaken om vervolgens rondjes te lopen door de pitlane met een verlopen gezicht. Maar even door naar die auto van hem. Het gaat om een Fiat Tipo. Deze heeft Mansell gekregen van Ferrari.

De auto is aan hem gegeven door Cesare Romiti. Dat was destijds de Managing Director van Fiat. De miljoenste Tipo was net gebouwd en dat wilden ze vieren, naast de sportieve prestaties (en acteerkwaliteiten) van de heer Mansell.

De auto in kwestie is een Tipo 1.8 DGT. Dat was de snelle versie voordat de tweeliter zestienklepper debuteerde. Het is een compleet exemplaar met lederen interieur en schuifdak. En check het digitale instrumentarium. Heel bijzonder is de kleur: British Racing Green. Dit om de Britse vriend een hart onder de riem te steken.

Keurige conditie

Nou, dat lukte wonderwel. Mansell kreeg de auto namelijk tijdens de Grand Prix van Italië. De eerstvolgende race won hij Nigel meteen (Portugal). Daarna zou hij nog tweemaal tweede worden. Ja jongens, dat was 1990. Toen we nog harder gingen rijden voor een medium-warme C-segmenter.

Dit exemplaar staat op het moment te koop op Catawiki. Het huidige bod staat op moment van schrijven op 6.000 euro en de estimate zit ergens tussen de 8 en 10 mille.

Nigel Mansell heeft er niet heel veel mee gereden en alle andere eigenaren sindsdien ook niet. Mansell heeft de auto een jaartje gehad. Vervolgens is de auto naar Isle of Man verhuisd en werd in 2003 door een Fiat-dealer in Gurnsey. Daarna kwam de auto terecht bij een Fiat-museum.

In 2008 kocht de huidige eigenaar. Er staat nu 81.980 km op de teller. Dus je kan nog eventjes vooruit met deze Hot Hatch van een F1 wereldkampioen. Leuk weetje, niet alleen Nigel Mansell kreeg een Tipo, ook Alain Prost. Die was qua uitrusting identiek, maar was blauw van kleur.

