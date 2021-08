Ook in 2022 rijdt Sergio Perez naast Max Verstappen

Sergio Perez blijkt te zijn wat Red Bull zoekt, de Mexicaanse coureur blijft namelijk ten minste een jaartje langer.

Red Bull en teamgenoten van Max: daar is het één en ander over te melden. Sowieso lijkt elke coureur een beetje in de schaduw van Verstappen te eindigen, want Verstappen is ‘de potentieel aankomend kampioen’ en ‘de extreem presterende rookie die we in de gaten moeten houden’. Toen Max bij Red Bull binnenkwam, kwam hij naast Daniel Ricciardo te zitten. Ricciardo en Verstappen moesten helaas na seizoen 2018 hun huwelijk verbreken en in 2019 kwam Pierre Gasly naast Max terecht. Dat liep niet helemaal lekker voor Gasly en dus werd zijn stoeltje opgevuld door Alexander Albon, die eerst lekker leek te gaan maar in seizoen 2020 ook niet de belofte kon waarmaken.

Sergio “Checo” Perez

Dat even als achtergrond, want in 2021 heeft Red Bull weer een nieuwe rijder gevonden voor het stoeltje naast Max. Sergio Perez. Dit keer geen nieuweling of doorstroom van Toro Rosso, maar iemand die al sinds 2011 in de sport zit. Perez heeft een hoop auto’s onder de bips gehad en dus ervaring genoeg. Presteren ging matig voor de Mexicaanse coureur maar aan het einde van 2020 liet hij zien dat dat niet altijd aan onkunde ligt. De in theorie middenmoot Racing Point auto werd kundig van de allerlaatste naar de allereerste plaats gestuurd en daarmee heeft Perez na 190 keer starten voor het eerst een race gewonnen. Aangezien Checo ruimte moest maken voor Sebastian Vettel bij Racing Point stond hij op het punt om niet meer op de grid te verschijnen, maar Red Bull zag potentieel en nam hem aan voor dit jaar.

Presteren

Om even terug te komen op de eerste alinea: bij Red Bull is presteren dus belangrijk. Helemaal als je kijkt naar hoe Gasly en Albon eruit zijn geknikkerd: je moet de impressie geven dat je meerijdt voor een topteam. Het lijkt Perez allemaal prima af te gaan. Met een vijfde plek in het klassement en de overwinning in Azerbeidzjan is Red Bull tevreden met de Mexicaanse coureur.

Sergio Perez ook bij Red Bull in 2022

Hoe tevreden? Nou, tevreden genoeg om het gewoon een jaartje nog een keer te doen. Sergio Perez tekent voor Red Bull in 2022 en daarmee wordt Checo wederom te teammaat van Max Verstappen. Perez overtuigt met zijn ervaring en is volgens Red Bull goed geïntegreerd in het team. Christian Horner heeft er het volgende over te zeggen:

Checo is a highly respected Team member and his experience and race-craft are invaluable as we fight for the Constructors’ Championship. His integration into the wider Team has been seamless and we have been impressed by his performances during the first half of the season which demonstrate what he’s capable of in our car. Next year we move into a new era of Formula One with completely revised regulations and cars, and with over 200 races and a decade of experience under his belt, Checo will play an integral role in helping the Team navigate this transition and maximise the RB18. Our current attention is on ending the 2021 season as strongly as possible and we look forward to seeing Checo build on a first successful season with the Team. Christian Horner

Checo zelf denkt net als Horner dat het volgende seizoen hét seizoen wordt waarin hij gaat stralen. “Met de nieuwe regels voor 2022 start iedereen weer ‘vanaf nul’. Dan wil ik naar de top.”

Eerst nog even dit seizoen afmaken, maar dat we Sergio Perez in 2022 weer op de grid gaan zien, is duidelijk.