Pérez heeft geen angst voor Max Verstappen - Autoblog.nl

Maar Pérez denk niet Verstappen even het snot voor de ogen te gaan rijden.

De afgelopen jaren waren niet makkelijk voor coureurs werkzaam bij Red Bull Racing. Althans, als je geen Max Verstappen heette. Daniel Ricciardo en Verstappen waren behoorlijk aan elkaar gewaagd, maar Daniel koos halverwege eieren voor zijn geld toen Max telkens stabieler ging presteren.

Vervolgens kwamen Gasly en Albon. Beide heeft Verstappen een flinke deuk in hun ego gereden. Pierre Gasly is er overigens goed van aan het bijkomen met een P2 (Brazilië 2019) en P1 (Italië 2020). We vragen ons af of de sympathieke Alexander Albon er ooit nog bovenop kan komen.

Sergio Pérez de volgende

Enfin, je zou maar de volgende zijn. Dat is in dit geval de zeer ervaren Sergio Pérez. Die geeft aan Formula 1.com aan absoluut niet bang te zijn voor Max Verstappen. Dat is allemaal leuk en aardig, maar tijdens de wintertest scoorde Verstappen beter, of het nu gaat om rondetijden of aantal gereden rondes. Natuurlijk zijn er ook andere criteria.

Sinds ik wist dat ik bij Red Bull ging rijden, wist ik dat ik een enorme uitdaging aanging in de vorm van Max Verstappen. Hij is een zeer complete coureur. Tijdens de tests heeft mij dat niet verrast. Het is een zeer sterke allround coureur en het gaat voor mij een grote uitdaging zijn. Sergio Pérez, dekt zich alvast een beetje in.

Het is op zich wel gepast om zich zo op te stellen. Je kan niet als een Villeneuve binnenkomen en vervolgens geen deuk in een pakje boter rijden. De kans dat Verstappen die in bloedvorm is wederom de kar gaat trekken, is zeer aanwezig. Pérez heeft overigens geen medelijden met zichzelf.

Maar dit is wel wat ik wilde. Ik wil mij meten met de beste in de deze sport. Het is niet alleen een zeer grote uitdaging, maar ook een kans en sowieso iets waar ik heel erg naar uit kijk. Zoals ik er naar kijk heb ik absoluut niets te verliezen in mijn carrière. Ik heb een fantastische loopbaan in de F1 gehad en eigenlijk is alles wat nu nog komt geweldig. Sergio Pérez, heeft er zin in.

Tijden niet vergelijkbaar

Overigens hebben de twee elkaars tijden nog niet vergeleken. Pérez en Verstappen waren namelijk bezig met compleet andere programma’s. Maar er zijn meer redenen waarom vergelijken geen zin heeft:

De omstandigheden waren compleet anders voor ons beide. Er zat soms 10 tot 15 graden verschil in asfalt temperatuur. Of denk aan variërende windkracht en windrichting. Na de eerste drie á vier races weet ik meer. Maar ik kan nu al vaststellen dat hij heel snelle en solide coureur is. Sergio Pérez, relativeert alvast het grote verschil

Kortom, de Mexicaan heeft er zin an!

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Wat denkt u? Hoe groot zal het verschil zijn tussen Pérez en Verstappen? Net zo groot als bij Albon, of gaat de Mexicaan voor een verrassing zorgen? Laat het antwoord weten, in de comments!