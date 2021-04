Sergio Perez werd vroeger keihard afgewezen door Red Bull - Autoblog.nl

Sergio Perez kwam als tiener ook al in aanmerking voor een plekje bij Red Bull. Hij werd toen echter keihard afgewezen.

Max Verstappens kersverse teammaat Sergio Perez is de eerste Red Bull coureur na Mark Webber en Sébastien Bourdais die niet direct uit Red Bulls opleidingsprogramma komt. Zo’n tien jaar lang bombardeerde Helmut Marko de ene na de andere jonge hond tot bonafide F1 coureur. Zoals Red Bull teambaas Christian Horner het in Drive to Survive formuleerde: ze werden in het diepe gegooid, waarbij de besten blijven zwemmen en de rest verzuipt. It’s a dog eat dog world…

De afgelopen seizoenen verzopen er echter zoveel coureurs, dat de spoeling dun werd in het Red Bull opleidingsprogramma. Geschikte nieuwe talenten stonden ook nog niet te wachten in de coulissen. Zo kon het gebeuren dat Daniil Kvyat ongeveer 26 keer uit de mottenballen werd getrokken en zelfs Brandon Hartley nog een kans kreeg. Maar nadat de reputaties van Gasly en Albon volledig werden opgerookt naast Max Verstappen, zwichtte Helmut Marko toch eindelijk. De man die gaat over het opleidingsprogramma, accepteerde met frisse tegenzin zijn verlies en gaf zijn fiat aan het contracteren van Sergio Perez.

Saillant detail daarbij is dat ‘Checo’ jaren geleden al keihard afgewezen is door Red Bull. In zijn jonge jaren kwam de snelle Mexicaan al in aanraking met het Red Bull opleidingsteam. In de podcast Beyond the Grid vertelt hij echter dat hij bij zijn test in 2007 niet voldoende indruk kon maken:

Ik stootte steeds met mijn knieën tegen het stuur, dus ik kon geen snelle ronde rijden. Ik dacht ‘oké ik ga zo mijn stoeltje aanpassen en dan krijg ik nog een kans’. Maar die kans kwam niet meer. Toen ik ging informeren zei men dat ik maar moest wieberen. Helmut zei dat het alleen draaide om rondetijden. Sergio Perez, heeft inmiddels slanke knieën

Perez zegt dat hij desalniettemin geen wrok koestert tegen Der Helmut. Hij beschouwt de markante Oostenrijker als een echte racer die gewoon heel recht-door-zee is. Toen Perez een jaar later het Britse F3 kampioenschap leidde, liep hij Marko nog een keer tegen het lijf in de paddock. In het kampioenschap van dat jaar deden ook Red Bull protegé’s Jaime Alguersuari en Brandon Hartley mee. Marko zei daarbij volgens Perez naar verluidt plagend ‘we will beat you, we will beat you!’.

Nadien kwam Perez toch nog één keer in aanmerking om een Red Bull junior te worden. In 2009 reed hij in de GP2 voor Arden International, het team van de familie Horner. Hoewel het geen enorm succesvol jaar was, had Perez naar eigen zeggen op een gegeven moment een gesprekje met Horner over een rol binnen de gelederen van Red Bull. Uiteindelijk kwam ook daar echter niks van. Het jaar erop werd Perez in plaats daarvan lid van de Ferrari Driver Academy. Tevens vermorzelde hij onze Giedo van der Garde dat jaar als teammaat bij Barwa Addax en werd hij tweede in het GP2 kampioenschap. Dat leverde hem een zitje bij Sauber op en de rest, is en wordt geschiedenis.