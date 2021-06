Uitslag Formule 1: Grand Prix van Azerbeidzjan 2021 - Autoblog.nl

Kleurt Azerbeidzjan vandaag rood door een onverwachte Ferrari-overwinning, of door gezwaaide rode vlaggen na crashes?

Dankzij de Indy 500 voelt het korter, maar het is alweer twee weken geleden dat Max Verstappen de Grand Prix van Monaco won. Ja, het voelt al helemaal gewoon, maar het is natuurlijk zonder precedent dat een Nederlander dit presteert in de autosport. De race deed ook hele goede dingen voor de spanning in het kampioenschap. Maar we moeten ook eerlijk zijn: los van het resultaat was het een hele saaie wedstrijd.

Hoe anders gaat dat naar verwachting vandaag zijn. Het circuit van Bakoe heeft zich al meermaals bewezen als een spectakel-garantie. Ja, het is een stratencircuit, maar dan wel eentje met enorme secties op volle snelheid gevolgd door zware remzones. Je kan er dus makkelijk een foutje maken. En ook niet onbelangrijk, je kan er inhalen.

We hopen dat er vandaag ook weer volop ingehaald zal worden. Ten eerste natuurlijk omdat dat altijd leuk is om te zien. Maar ten tweede ook omdat onze Max áchter Lewis Hamilton staat op de grid na de kwalificatie van gisteren. Om de leiding in het WK te behouden, zal er dus nog wat moeten gebeuren vandaag voor MV33.

Start

Misschien wel de drie beste coureurs op de grid op de eerste drie posities, dat moet wel spectakel worden, toch? Nou, niet dus. In de korte run naar de eerste bocht, houden de drie toppers elkaar leven. Ook Gasly sluit netjes aan op de vierde plaats. Sergio Perez heeft van de voorsten op de grid de beste start: hij verschalkt meteen Sainz voor P5. Daarna haalt Perez ook Gasly in, of liet de Fransman de Mexicaan nu gewoon gaan? Het zou zo maar kunnen dat d’n Pierre te kennen is gegeven dat hij de jongens van het grote team niet in de weg moeten zitten in hun strijd met Mercedes.

De grote verliezer van de start is Lando Norris. De Brit, die gisteren na de kwalificatie al drie posities straf kregen vanwege te weinig gevolg geven aan een rode vlag, valt terug in de klauwen van zijn geplaagde teammaat Ricciardo. Sluwe oude vos Vettel profiteert en schuift op van P11 naar P9. In het achterveld zijn er wel nog wat schermutselingen. Of het nou ligt aan het kaliber van de coureurs of niet: Mick Schumacher en Lance Stroll raken elkaar bij het aanremmen van de eerste bocht.

Aan het einde van de eerste ronde zien we dat Hamilton op het rechte stuk al in de buurt komt van Leclerc. HAM rijdt met weinig downforce en gaat als een kanon op dat gedeelte van de baan. Een rondje later gaat de Monegask meteen voor de bijl. Ook zonder DRS komt Hamilton makkelijk langszij. Sterker nog, de Brit doet dat haast een beetje té vroeg. Leclerc kan in de slipstream nog bijna achterlangs kruisen en counteren, maar kiest ervoor dat niet te doen.

Dit is wel een kritisch moment voor Verstappen. Gaat Hamilton nu simpel wegrijden bij Leclerc? Dan moet onze Max ook snel Charles voorbij prikken. Je zou verwachten dat het zich zo ongeveer zou afspelen, maar het valt mee. De Ferrari kan nu ‘ie in de DRS van Hamilton hangt het tempo vooralsnog goed volgen. Zo blijven de eerste vier elkaar op korte afstanden volgen.

In ronde 7 gaat Max dan ook voorbij aan Leclerc en kort daarna volgt Sergio Perez het voorbeeld van zijn teamleider. Het is duidelijk dat de Ferrari, die zo goed de zachte banden aan de praat krijgt, ook iets sneller door die bandjes heenvreet. Leclerc is dan ook de eerste die binnenkomt voor een pitstop bij het ingaan van ronde 10. De Ferrari is al een stuk beter dan ‘ie was. Maar tot ergernis van CL16, is de rode bolide nog steeds geen match voor de Red Bull en de Mercedes op race pees. Ook een beetje geïrriteerd is Yuki Tsunoda. Hij krijgt van zijn team te horen dat hij hard moet rijden en is daar niet van gediend.

De Red Bulls van Max en Sergio komen steeds dichter in de buurt van Hamilton. In ronde twaalf knippert Mercedes het eerste en haalt het HAM binnen vanaf de leiding in de race. De stop is niet geweldig. Een rondje later countert Red Bull door Verstappen binnen te halen. Heeft MV33 tijd verloren of wint ‘ie juist wat? Al snel zien we dat het laatste het geval is. Sterker nog, Verstappen komt vóór Hamilton weer de baan op!

Dan is het de vraag wat Perez doet. De Mexicaan staat bekend als een bandenfluisteraar. Gaat Red Bull iets bijzonders doen met Checo zodat hij misschien ook een bedreiging voor Max kan vormen? Neen. Perez komt slechts één ronde na Verstappen binnen. Maar, alsnog heeft ook hij nu natuurlijk kans op een succesvolle overcut ten opzichte van de Nederlander. De pitstopt voor Perez is echter net twee sconden langzamer dan die van Verstappen. Dat breekt Sergio op, want het is ongeveer precies die afstand die hij achter Verstappen weer de baan opkomt. Wel belangrijk daarbij: ook Perez zit gewoon voor Hamilton nu!

Terwijl Sainz even van de baan schiet en de achteruit moet inschakelen, is de leiding van de wedstrijd inmiddels in handen van Sebastian Vettel. De net buiten de top-10 gestarte Duitser is namelijk doorgereden op zijn wat hardere banden. In ronde 19 stopt SV5 en komt hij terug de baan op op P7 achter Leclerc. Dat kan na zijn vijfde plek in Monaco dus weer een mooi resultaat worden voor de Duitser vandaag.

Mid Race

Perez toont nu zichtbaarder dan tot op heden dit seizoen zijn waarde aan voor Red Bull Racing. De Mexicaan fungeert als de buffer van Max naar Lewis. Sergio schrikt wel een beetje van de snelheid van de Mercedes op het rechte stuk. Maar toch kan LH44 zijn nieuwe rivaal SP11 niet écht bedreigen. Na een rondje of tien begint de Mercedes langzaam maar zeker terrein te verliezen op de Red Bull. Perez zelf verliest uiteindelijk ook wel wat op Verstappen, maar een stuk minder dan Albon en Gasly voor hem deden. Dit begint er erg goed uit te zien voor Red Bull Racing vandaag.

Ook al omdat Bottas weer eens ouderwets verzuipt in het middenveld. We hebben dit al vaker gezien van de Fin natuurlijk. Als hij niet een beetje vooraan kan starten en dan kan wegrijden wordt het lastig voor hem. Nou zagen we in Monaco dat zelfs Hamilton zoiets wel een keer kan overkomen in de soms wat sensitieve Mercedes. Maar VB77 overkomt het toch een stuk vaker. In ronde 29 is Valtteri kansloos tiende en glibbert hij de baan over in zijn jacht op Lando Norris.

En dan gaat het spel op de wagen! De safetycar die je verwacht die komen ging is eindelijk daar. Net als gisteren is het Lance Vance Dance Stroll die zijn Aston Martin in de muur hangt opkomen rechte stuk. Dat had het voordeel kunnen zijn voor iemand die nog niet gestopt is, maar de enige die dat nog niet gedaan had was…Lance Stroll. In de herhaling zien we dat Lance er niks aan kon doen dit keer. De rechter achterband van zijn groene bolide had er opeens geen trek meer in.

Deze grote biem is de spanner in the works waar Red Bull Racing waarschijnlijk niet op zat te wachten. Hun voorsprong verdampt als sneeuw voor de zon, dat ten eerste. Ten tweede is het de vraag wat je nu moet doen: nieuwe banden halen, of track position behouden? Hamilton roept al op de radio dat hij wel een andere set banden kan gebruiken…

Maar als de pitstraat uiteindelijk opengaat, duikt er van de toppers niemand naar binnen. Alleen de coureurs aan het staartje wagen een gokje. Daarbij gaat het fout voor Mick Schumacher, die weggestuurd wordt met een wiel nog niet goed vastgemaakt op zijn auto. Het team is er gelukkig wel snel bij om hem hiervan te verwittigen.

De herstart is dan weer even zo’n vervelend momentje voor Verstappen. Je weet dat je een race die je al bijna gewonnen had weer even zal moeten verdedigen. Verstappen doet het echter geroutineerd. Perez heeft vooralsnog geen kans om zijn eerste podium voor Red Bull Racing meteen een overwinning te maken. Ook Hamilton behoudt positie, maar daarachter is het Vettel die de weg naar voren heeft gevonden.

Vlak na bocht één verschalkt hij zijn voormalig teamgenoot Leclerc en even later gaat ook Gasly voor de bijl. De Duitser profiteert maximaal van zijn late eerste stop, waardoor hij nu versere banden heeft. Misschien kan Seb zelfs nog op jacht naar het podium. Dat zou wel wat zijn na de teleurstellende races die VET begin dit jaar reed voor het nieuwe team groen.

Bottas doet juist het omgekeerde van Vettel. Op zich best knap, want hij lag al tiende. Nu wordt de koele Fin echter om de oren gereden door Raikkonen en Giovinazzi en valt hij terug naar P14. Ook George Russell komt langzaam maar zeker dichterbij aan de man van wie hij het plekje wil stelen bij Mercedes. Misschien kan dat ook nog wat vuurwerk opleveren.

Finish

En zo gaat Verstappen met de snelste ronde in handen op weg naar de tweede zege op rij…of…Is dat nou…?

NEEEEEEEEE…NEEEEEEHEEEEEEEEE…NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHEEEEEEEE. Nee.

Jawel. Opeens staat Verstappen in de muur op het rechte stuk. Net zoals Lance Stroll al overkwam, klapt de vervloekte achterband van onze held uiteen. Wordt dit achteraf ook het moment dat Max’ titelaspiraties sterven. Dat zullen we pas aan het eind van het seizoen weten. Max is oké, maar dit is dan weer die mazzel die Hamilton zo vaak ten deel valt. Ooit won de Brit hier nadat Bottas in de laatste ronde een lekke band kreeg. Nu ziet hij een potentiële achterstand van 15 punten ombuigen in een voorsprong van 14 punten…

De situatie zorgt voor de vijfde rode vlag van het weekend. En misschien ook het einde van de race. Dat is nu de grote vraag. Komt er nog een herstart? En zo niet, wat is dan de uitslag? In 2003 werd ooit in Brazilie een race afgevlagd, waarna Raikkonen aangewezen werd als winnaar. Even later bleek Fisichella echter gewonnen te hebben in de Jordan, omdat de stand van een ronde eerder werd genomen als eindstand. Waar ligt dat boek met de regeltjes ook alweer als je het nodig hebt?

Een paar minuten voor het hele uur komt er meer nieuws. Om tien over zal de race toch nog herstart worden voor de laatste twee rondjes. Daarmee is alle hoop voor Verstappen verloren. Alle coureurs mogen nu hun banden gaan wisselen en als ze bij de hand zijn ook vleugels als ze aannemelijk kunnen maken dat het voor de veiligheid is. Op zich wel weer interessant: we krijgen ‘gewoon’ nog een staande start op ons bord van de FIA. Dat wordt dus nog wel even wat.

De top-3 zou er waarschijnlijk voor tekenen om de race zo te laten eindigen. Maar nu kan er dus nog iemand de held gaan uithangen op een setje softs. De Ferrari’s gingen daar in de kwalificatie bijvoorbeeld wel lekker mee. Krijgen we nog een bak extra melee, of zijn de coureurs er nu wel een beetje klaar mee? Russell moet het feest voorbij laten gaan want hij komt naar binnen na de formatieronde.

Herstart

En dan gaat het los. En waar we voor vreesden lijkt te gebeuren. Hamilton is beter weg dan Perez. Het zal toch niet dat HAM dan ook nog gaat winnen. Nee! Want Hamilton maakt nu een enorme fout! De man die geacht wordt nooit dit soort dingen te doen schiet rechtdoor in de eerste bocht. Het is bijna niet te geloven. Nou ja, behalve als je ook de jaren van Hamilton in de F1 vóór de Mercedes-dominantie gezien hebt. Onder druk doet ook Sir Lewis wel eens domme dingen.

Finish part deux

En zo eindigt de race dan toch nog in een soort van euforie voor Red Bull. Perez wint zijn eerste race voor het team en de tweede race uit zijn carrière. De al bijna afgeschreven Vettel wordt tweede voor Aston Martin en Gasly scoort toch weer een podium voor Alpha Tauri. Leclerc wordt vierde, vlak voor Norris en Alonso, die nog even goede zaken doen in de laatste twee rondjes. Tsunoda, Sainz, Ricciardo en Raikkonen maken de top-10 compleet.

Zo was het toch weer een hele bijzondere race in Bakoe. Verstappen zal alsnog balen als een stekker, maar blijft aan het eind van de rit de leider in het kampioenschap. Met Perez als winnaar en Bottas net als Hamilton buiten de punten, doet Red Bull bovendien goede zaken in het WK voor constructeurs. Over twee weken gaan we weer verder. Helaas wel op een wat saaiere baan in Zuid-Frankrijk. Maar zeker na een race als die van vandaag, zitten we ook dan weer aan de buis gekluisterd. Well done Baku!

UPDATE: Verstappen kon het na de race niet nalaten om een beetje schaduw te gooien op Pirelli.

Volledige uitslag Formule 1 Azerbeidzjan 2021