Oostenrijk neemt auto’s in: Wintersportbeukers opgelet!

In Oostenrijk neemt men auto’s in beslag als je te hard gaat rijden.

We hebben het vaak genoeg over de ideale wintersportrammer. Een heftige opgetooide stationwagon met veel vermogen, vierwielaandrijving en een puist ruimte. Als je rond zes uur s’avonds de grens bij Beek overgaat, kun je in zes a zeven uurtjes bij de grens bij de grens van het wintersportland naar keuze zijn. Afhankelijk welke grens je moet hebben, uiteraard. Ga je naar Zwitserland, dan weet je dat je je heel erg goed aan de snelheid moet houden. Ga je naar Oostenrijk, dan moet je nu ook voorzichtig doen.

In Oostenrijk zijn ze de hardrijders in de dikke Audi‘s, BMW’s en Mercedessen helemaal zat. Ze zijn bezig met een nieuwe wetsvoorstel dat het makkelijker maakt om de auto in beslag te nemen. Dat niet alleen, de auto moet ook eenvoudiger geveild kunnen worden. Het ergste is nog: het maakt niet uit of je zelf achter het stuur zit. Uiteraard komt het voorstel uit een Groene en Linkse hoek.

Oostenrijk neemt auto’s na grove overschreiding

Voordat we er overheen vallen, nee, het is niet enkel bedoeld voor wintersporters. En misschien wel belangrijker, het geldt alleen voor excessieve overtredingen. Als je 140 rijdt waar 120 is toegestaan, krijg je gewoon een keurige boete. Als je in de bebouwde kom 80 km/u te hard rijdt, dan wordt je auto ingenomen. Buiten de bebouwde kom neemt de Polizei de auto in beslag als je 90 km/u of sneller te hard gaat. De maatregel is dus voornamelijk om extreme overtredingen tegen te gaan. Daar kunnen we niet tegen zijn, toch?

Overigens gelden die snelheden voor nieuwe overtreders. Mensen die al eens eerder extreme overtredingen op hun naam hebben staan, moeten rustiger aan doen. Bij recidivisten neemt men de auto in beslag als men 60 km/u te hard gaat in de bebouwde kom of 70 km/u te hard erbuiten. Ook hier kun je weinig op tegen hebben, toch?

Opbrengsten

Dan de verdeling van het veilingsgeld. Nee, dat gaat niet naar de partijkas of andere hobby’s. Minimaal 70% van de opbrengsten moet namelijk overgemaakt worden naar het verkeersveiligheidsfonds.

Moet je deze winter al opletten? Nou, ja en nee. In principe hebben we het hier over extreme overtredingen. Dus 200 km/u in Oostenrijk in de winter is sowieso geen goed idee. De komende weken is men de exacte invulling van het voorstel aan het bespreken. De verwachting is dat halverwege volgend jaar de wet in gaat.

Via: AD Auto

Fotocredits: Audi RS6 Performance zonder badges in de sneeuw van @meijer