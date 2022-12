Vernieuwde Lancia Ypsilon (nu al de 4e keer)

De vernieuwde Lancia Ypsilon kan er weer tegenaan. Of niet?

Wie weleens in Italië is geweest zal het zijn opgevallen, men houdt daar van auto’s die van eigen makelij komen. Alfa Romeo‘s, Fiats en ongelooflijk veel van de vierkante Jeepjes (je weet wel, de Renegade). Je struikelt er zowat over. Maar ook de Lancia Ypsilon is een auto die niet weg te denken is uit de Italiaanse steden.

De auto is de grondlegger van de luxe kleine hatchback, nog voordat de New Mini of Audi A1 op de markt kwam. Op dit moment bouwt Lancia de vierde generatie Ypsilon. Deze is er al sinds 2011, ja, 11 jaar geleden. De auto zal er ook nog eventjes blijven, getuige het feit dat er een vernieuwde Lancia Ypsilon is!

Apple CarPlay, jonguh!

Ja, echt waar, bij Lancia hebben ze het nodig geacht om de kleinste auto nog even bij te punten. Oh, wacht, dat moeten we anders verwoorden. Bij Lancia vond men het nodig om hun ENIGE auto nog eventjes bij te punten.

Zo is er een update voor het infotainmentsysteem. Daarmee kun je nu ook draadloos verbinden met je smartphone en Apple CarPlay of Android Auto gebruiken, net afhankelijk welk besturingssysteem jij superior acht. Ook is er nu een achteruitrijcamera. Op een Ypsilon! Dat kon voorheen namelijk niet, maar op deze vernieuwde Lancia Ypsilon wel. Wat een luxe en wat een weelde!

Dan gaan we verder met een bijzondere exterieurkleur: Verde Rugiada. Dat is iets groens, dus ideaal voor om voor te stellen bij je fleetmanager. Ook is er in het interieur het een en ander aangepast qua bekleding en afwerking. Dat is van een NOG hoger niveau dan het eerst al was.

Motor van de vernieuwde Lancia Ypsilon

Groter is nieuws is de aandrijflijn. Er is nu maar één motor, een 1.0 driecilinder benzinemotor met 70 pk. Er is een 12V-generator tegen de trasnmissie aan gebouwd, die assisteert bij het wegrijden.

Bij Lancia noemt men dit een Hybrid, maar dat is wel heel optimistisch. Het is een benzinemotor met een klein beetje assistentie, niet een auto die kan rijden op enkel en en allee de elektromotor voor meer dan een paar meter.

Interesse? Logisch, het is een schitterend apparaat. De auto zal alleen leverbaar zijn in Italië, dus je zult ze grijs moeten importeren. Wel kun je in Nederland terecht voor onderhoud. De Ypsilon is de laatste stuiptrekking van het oude Lancia.

Voor het nieuwe Lancia heeft concernmoeder Stellantis de grootst mogelijke plannen met het merk. Tot die tijd moeten deze updates voor de Ypsilon een legendarisch merk omhoog houden.

