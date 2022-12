Dutch Grand Prix verlengt contract met FOM

Nóg meer Formule 1! De Dutch Grand Prix verlengt het contract met Formula One Management

Max Verstappen is de held van de natie. Peter Pannekoek had het al eens fijntjes op hilarische wijze uitgelegd. Het komt erop neer dat de Formule 1 als sport ineens heel erg veel nieuwe fans heeft. Nu is nationaal succes altijd reden om een sport te volgen (dan valt er wat te vieren), maar bijzonder is het wel.

Omdat de zoon van Jos Verstappen een buitengewoon goede coureur is, besluit een Amsterdamse huisjesmelker om F1-races te organiseren op Zandvoort. In principe is dat opportunisme ten top. Als Verstappen besluit om vroegtijdig met pensioen te gaan, zal in nederland niemand meer de race bezoeken.

Dutch Grand Prix verlengt contract

Dat is echter doemdenken, want Verstappen heeft gewoon een contract bij topteam Red Bull tot en met 2028. Dat zal dus betekenen dat de komende jaren dat de Nederlandse tweevoudig wereldkampioen nog vooraan mee zal kunnen strijden. Daarom verlengt Dutch Grand Prix de deal met de FOM. Ook in 2024 en 2025 zullen de auto’s hun rondjes rijden op het duinencircuit.

Overigens is Formule 1 niet alleen in Nederland populair, er kijken meer mensen dan ooit naar de sport. Wellicht mede door de Netflix-soap ‘drive to survive’, waarbij de acteurs sprekend lijken op de echte coureurs en teambazen. Het opgeblazen verhaal en niet bestaande rivaliteiten verraden dat het geen echte documentaire is.

Goed voor Zandvoort en regio

De race is niet alleen goed voor Nederland en de autosport, maar ook voor de regio Zandvoort. De Dutch Grand Prix zorgde in Zandvoort voor 22,3 miljoen euro aan extra inkomsten nn 2021 en 44,5 miljoen euro voor de totale regio. In 2022 ligt dat zo’n 30 procent hoger.

Saillant detail, Jumbo sponsort de boel nog gewoon. Nu mag dat van ons. Het is de meest autosportvriendelijke supermarkt van Nederland en ook op de Autoblogredactie halen we onze lunch bij de Jumbo vanwege die reden.

Maar we kunnen ons voorstellen dat dit vooral een idee was van Frits van Eerd en die heeft op dit moment andere dingen te doen.

