Op welke manier vervoer jij je kerstboom?

Het is er weer tijd voor; de kerstboom. Maar hoe vervoer je die?

Zo, Sinterklaas is het land weer uit, samen met z’n Pieten, dus is het nu tijd voor de meer serieuze zaken. Kerst en alles wat daarbij hoort. En we gaan los, dat kan ik je garanderen. Ik rij namelijk elke dag langs een Intratuin en het lijkt er wel een kerncentrale, zoveel licht komt er vanaf.

Maar al die lampjes zijn leuk, ze moeten alleen wel ergens in worden opgehangen. In een kerstboom bij voorkeur. En dan geen neppert, want dat is suf, we moeten wel een echte. En die haal je ook bij het tuincentrum, weet ik uit ervaring.

Maar hoe vervoer jij je kerstboom?

Dat is namelijk nogal een dingetje. Kerstbomen hebben namelijk de onwelgevallige eigenschap dat ze vaak nogal groot zijn en dientengevolge lastig te vervoeren. Da’s wel leuk trouwens, op het parkeerterrein gaan staan van zo’n tuincentrum om te kijken hoe de kerstboom de auto of de bakfiets wordt ingeladen. Kejje lachen.

Maar ik vroeg me dus af hoe jullie de kerstboom vervoeren. Ik heb hem zelf gewoon achterin de auto kunnen leggen. Bakje plat, boom erin en de achterklep dicht. Dat paste. En in mijn ouwe BMW E91 330d kon het achterruitje open, dus kon ik hem ook makkelijk vervoeren.

Maar wat als je wel een groot huis en grote kerstboom hebt, maar geen grote auto? Hoe vervoer =jij je kerstboom dan? En doe je dat volgens de wet? Dat als je je achterklep open hebt staan omdat hij anders niet past, dat dan wel je kentekenplaat zichtbaar is?

Ik ben gewoon heel benieuwd hoe jij dat doet. En ook of je in juni nog kerstnaalden vindt in je achterbak.

Kaat het maar weten, vinden we leuk!!

Foto: Kerstboomtransport met een M5, vastgelegd door @vanwilgenphotography