Nieuwe BMW M5 wordt spannender dan de huidige

De BMW M5 een sleeper noemen gaat misschien wat ver, maar het is wel zo dat de huidige generatie relatief ingetogen oogt. Natuurlijk niet als je een matrode met zwarte velgen hebt, maar in het grijs of zwart is het echt geen opvallende auto. Zeker niet in vergelijking met de M3.

Binnenkort gaat de gloednieuwe 5 Serie onthuld worden en dat betekent dat er ook weer een nieuwe M5 wordt klaargestoomd. We kunnen alvast verklappen dat die iets minder ingetogen zal zijn dan de huidige. Dat weten we dankzij verse spyshots van @spotcrewda.

De nieuwe M5 G90 krijgt gelukkig geen enorme bevertanden, maar wel een hele agressieve voorbumper in de stijl van de M3. Ook de achterkant zal minder subtiel worden. Hier zien we een achterbumper en een diffuser die wederom doen denken aan de M3. De uitgeklopte wielkasten maken het plaatje compleet.

Op de auto staat ‘Electrified Vehicle’, want als je het nog niet wist: de nieuwe M5 wordt een plug-in hybride. De dikke Fünfer houdt gelukkig zijn V8, maar daar komt dus wel een elektromotor bij. Die combinatie kennen we al van de BMW XM.

In die auto levert dat 653 pk en 800 Nm aan koppel op en in de Label Red zelfs 748 pk en 1.000 Nm. Reken er op dat de nieuwe M5 om en nabij de 700 pk krijgt. Dat is ook wel nodig om de nieuwe Mercedes-AMG E 63 E Performance straks bij te kunnen benen. Die gaat namelijk ook meer dan 700 pk krijgen.

Het kan nog wel even duren voordat we de nieuwe M5 zonder camouflage te zien krijgen. Volgens ‘inside information’ zal de auto namelijk pas in juli 2024 in productie gaan. Zoals we eerder al konden melden zit er óók een M5 Touring in de pijplijn. Die moet in november volgend jaar in productie gaan.

Foto’s: @spotcrewda via Autoblog Spots