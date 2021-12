Dít is de snelste kerstboom van 2021!!

Kijk, met nu weet je wat de snelste kerstboom van 2021 is.

In de categorie totaal niet relevant, maar wel heel erg leuk: wat is de snelste kerstboom van 2021? Alhoewel, het is bijna kerst. Dus is het stiekem toch heel erg relevant!

Nu is het John Hennessey die deze vraag werkelijk elk jaar sinds 2019 voor je beantwoordt. Mocht het dus het geval zijn dat je nog snel ergens een boom moet regelen (bij voorkeur een 1,80 meter lange Douglas spar, komen we zo nog eventjes op), dan heeft Hennessey een auto voor je die dat héél erg snel kan.

Snelste kerstboom

In 2019 was de snelste kerstboom vastgebonden aan een Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk met 1.000 pk. Toen werd er een snelheid van 291 km/u gehaald met kerstboom op het dak. In 2020 probeerde de Texanen het record te verbeteren met een flink gemodificeerde Shelby GT500 (ook zo’n 1.000 pk). Helaas werd toen het record niet verbroken. Zo’n 1,80 meter lange Douglas spar is niet al te best voor de stroomlijn.

Daarom monteerde John Hennessey de kerstboom op het dak van zijn eigen Porsche 911 Turbo S (getuned toto zo’n 750 pk), maar dat mocht niet baten. Zonder kerstboom haalde die auto met gemak 325 km/u, maar met kerstboom kwam het niet in de buurt van de 300 km/u. Lang leve de luchtweerstand, ook in dit geval.

Audi RS6 Avant

Dit jaar is echter alles goedgekomen. Want voor 2021 pakte John Hennessey de Audi RS6 van zijn vrouw. Deze is op een milde wijze gekieteld tot 800 pk. De kerstboom werd gemonteerd en… record verbroken! Zonder kerstboom haalt ‘ie met gemak 330 km/u, maar met de eerder genoemde Douglas spar van 1,80 meter op het dak haalde de Hennessey RS6 alsnog een zeer respectabele 295 km/u.

Dus pak een kop koffie, zet het geluid hard aan en geniet van het Texaanse accent, kerstmuziek en het heerlijke geroffel van een getunede Audi V8:

