Eindelijk: een decente BMW M5 CS

Een decente BMW M5 CS is wel een droomwagen.

We kregen een hele hoop brieven, telegrammen, mailtjes, SMS-jes en flessenpost binnen toen collega @Machielvdd de BMW M5 CS van G-Power liet zien. De zogenaamde Hurricane RR was omgebouwd tot een vuurspuwend monster met maar liefst 900 pk. Dat was voor veel mensen echt te veel van het goede.

Maar wat als je iets méér dan een M5 CS met chip wenst, maar nog niet ‘all the way’ durft te gaan bij G-Power? Nou, dan hebben ze een oplossing voor je in de vorm van de G-Power G5M CS. Dat is een nette M5 CS met extra veel power, zonder dat het er te dik bovenop ligt.

Decente BMW M5 CS

De BMW M5 CS heeft standaard al 635 pk, alhoewel ze bij G-Power ook al toegeven dat die motor in het echt wel wat krachtiger is. Eerder richting de 700 pk. Dat wil echter niet zeggen dat er niet meer vermogen mogelijk is, het blok van BMW heeft gewoon enorme reserves.

Bij G-Power hebben ze de BMW M5 CS subtiel onder handen genomen. De motor is voorzien van hybride turbo’s (zelfde turbohuis, verbeterde turboschoepen), een grotere intercooler en een nieuw sportuitlaatsysteem.

Vervolgens is de software van de motor (en die van de transmissie) aangepast. Het resultaat is een maximum vermogen van ‘slechts’ 820 pk en een maximum koppel van amper 1.000 Nm. Heel bescheiden waarden.

Prestaties

Qua prestaties hoef je je nergens zorgen om te maken, dit is alsnog een heel erg snelle decente M5 CS. 0-100 km/u in minder dan drie seconden een top van ver boven de 330 is geen probleem. Mocht je meer willen, dan kan dat natuurlijk ook.

Je kunt ‘m namelijk ook met 900 of zelfs 1.000 pk krijgen. Maar juist als je 820 pk kiest, ben je een echte kenner. Want we hebben een dooddoener voor je: meer heb je niet nodig.

Wat we trouwens erg tof vinden aan dit exemplaar, is dat ze zich bij G-Power relatief hebben ingehouden. De auto is subtiel verlaagd en voorzien van andere gesmede Hurricane RS-velgen. Maar die gekke spoiler hebben ze achterwege gelaten.

Er zijn verder wat koolstofvezel frutseltjes, maar dat is het verder wel. Kortom, een decent aangepakte sportlimo waarbij het er niet al te dik bovenop ligt. Alle onderdelen kun je overigens ook los bestellen bij de tuner uit Aichach.

