Opgesloten zitten in je Lamborghini Aventador SVJ

Er komt een lullige terugroepactie voor de Italiaanse supercar.

Om in een lage supercar te komen is enige lenigheid een vereiste. Uiteindelijk wil je ook weer een keer uitstappen. Dat blijkt een lastige opgave met de Lamborghini Aventador SVJ. Exemplaren die geleverd zijn in de Verenigde Staten worden teruggeroepen door de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Menselijke fout

Door een lullige fout van een nieuwe medewerker kunnen mensen opgesloten zitten in een Aventador SVJ. Tijdens het assembleren van de gelimiteerde supercar is het deurmechanisme niet goed aangebracht. Aan de buitenkant werkt alles prima. Aan de binnenkant kan het zo zijn dat trekken aan de deurhendel niets doet.

During the assembly a non properly trained new operator may have not correctly engaged the bowden cable pin inside the internal door handles NHTSA

Reden voor de NHTSA om de auto’s terug te roepen. Van de Aventador SVJ worden slechts 900 coupé’s en 800 Roadsters gemaakt. Er worden in totaal 26 exemplaren van de supercar teruggeroepen in de Verenigde Staten. Het gaat hier om zowel de coupé als de Roadster.

Contact

Lamborghini neemt zelf contact op met de klanten. De dealers zullen het mechanisme (preventief) vervangen voor een deugdelijk exemplaar. De terugroepactie gaat op 1 mei van dit jaar officieel van start.

Voor zover bekend is de terugroepactie alleen in de Verenigde Staten. Omdat het hier om een menselijke fout gaat hebben Aventador SVJ’s elders in de wereld niet te maken met dit probleem.