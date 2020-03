Zo ziet Sport Design eruit op de nieuwe 911 Turbo S

Zuffenhausen heeft een nieuwe trend bedacht. Het heet Sport Design en is nu ook beschikbaar op de nieuwe 911 Turbo S!

Kun je al wennen aan het design van de Porsche 911 (992)? Het merk is niet precies overstag gegaan qua design vergeleken met zijn voorganger, maar voornamelijk aan de achterzijde hebben ze het design veranderd. Het is menselijk dat je daar even aan moet wennen, of de auto even in het echt moet zien, of gewoon het design even onder de loep moet nemen. Vandaar de openingsvraag: is de 911 Carrera (992) al mooi?

Als het aan ondergetekende ligt is de reguliere 992 Carrera (4)(S) niet perse geweldig, maar het ‘Sport Design’-pakket helpt al een heel stuk. Het verandert de voor- en achterbumper. En bij de kersverse 911 Turbo S is het design gewoon lekker dik. En nou wil het zo zijn dat je ook die nu kunt krijgen met een Sport Design-pakket.

Porsche heeft het pakket tentoongesteld op de Cabriolet-versie van de 911 Turbo S. Het gaat om een aerodynamisch pakket, dus de veranderingen zitten op ‘logische’ plekken. De voorsplitter bijvoorbeeld. Maar ook de grotere achterspoiler maakt deel uit van het Sport Design pakket op de 911 Turbo S. Om het af te maken zitten er geen vier uitlaten in de achterbumper, maar twee grote stortkokers.

De initiële release lijkt gericht te zijn op de Amerikaanse markt, en zal aldaar naar verwachting even veel kosten als de Sport Design-pakketten van de Carrera. Het zal dus ergens tussen de 5.000 en 7.000 dollar kosten. Wanneer het pakket naar Nederland en/of Europa verhuist, dat zien we zo snel mogelijk.